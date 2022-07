Tesla sprzedaje najwięcej elektryków i szybko się to nie zmieni. W Polsce aż tak dobrze jednak nie jest

Jaka marka kojarzy się z samochodami elektrycznymi? Przede wszystkim Tesla. Wynika to z innowacyjności elektryków Elona Muska, dobrego marketingu, ale również ze świetnej sprzedaży. W Polsce sytuacja nie wygląda jednak już tak kolorowo.

Król elektryków jest tylko jeden

Najwięksi producenci samochodów, którzy dotychczas swój model biznesowy opierali przede wszystkim na autach spalinowych, zaczynają wykonywać coraz bardziej śmiałe kroki w kierunku elektromobilności. Volkswagen, Mercedes czy BMW swoją przyszłość widzą właśnie w elektrykach.

Należy zauważyć, że najwięksi gracze już teraz sprzedają auta elektryczne, a docelowo mają one całkowicie wyprzeć modele z silnikami spalinowymi. Wiele firmy inwestuje miliardy dolarów w elektromobilność i ciągle słyszymy o premierach nowych elektryków, ale to wciąż Tesla jest numerem jeden. Niektórzy jednak przewidują, że z czasem Tesla zostanie wyprzedzona m.in. przez Volkswagena.

Volkswagen, a także cała reszta, musi jednak jeszcze trochę poczekać, aby nawiązać wyrównaną walkę z Teslami. Jak wynika z raportu Counterpoint, przedstawiającego rynek „elektryków” w pierwszym kwartale 2022 roku, dostawy aut zelektryfikowanych wzrosły o 79% rok do roku, osiągając poziom 1,95 mln sztuk. Spośród tego 73% stanowiły BEV-y, a pozostała część tortu przypadła hybrydom plug-in.

Wypada jeszcze wspomnieć, że liderem wciąż pozostają Chiny, w których dostawy aut elektryczny wzrosły o 126% rok do roku – 1,14 mln sztuk względem 0,5 mln sztuk w pierwszym kwartale 2021 roku. Pozostałe miejsca należą do Europy i Stanów Zjednoczonych.

Jeśli chodzi o producentów, to Tesla zdobyła pierwszą pozycję – wzrost dostaw o 68% oraz 16,7% udziałów na rynku aut zelektryfikowanych. Drugie miejsce wywalczył chiński Wuling Motors – skok do przodu o 14% i 8,9% udziałów na globalnym rynku. Podium zamyka BMW ze wzrostem na poziomie 16% rok do roku i udziałami wynoszącymi 6%, aczkolwiek Bawarczycy swój sukces zawdzięczają głównie hybrydom plug-in.

Co ciekawe, na liście 10 najpopularniejszych zelektryfikowanych samochodów (największa liczba wysyłek) mamy tylko trzy modele spoza Chin – Tesla Model Y i Tesla Model 3 oraz Volkswagen ID.4. Pozostałe auta to już produkty z Państwa Środka.

Oczywiście w najbliższych latach powinniśmy obserwować kolejne duże wzrosty sprzedaży aut w pełni elektrycznych oraz hybryd plug-in. W końcu to one będą stanowić coraz większy udział w ofertach większości firm motoryzacyjnych.

Tesla na prowadzeniu w USA. W tyle nawet auta spalinowe

W kraju pickupów z dużymi silnikami spalinowymi Tesla również radzi sobie wyśmienicie. Firma Elona Muska w ciągu pierwszych miesięcy tego roku sprzedała 179574 samochodów, zdobywając tytuł najchętniej kupowanej marki premium. Drugie BMW sprzedało 133209 aut, a trzeci Lexus 112296 sztuk. Warto tutaj zaznaczyć, że w przypadku BMW i Lexusa pod uwagę są brane modele ze wszystkim napędami, a więc ICE, hybrydy oraz BEV-y.

Tesla ma więc jak najbardziej powody do świętowania, aczkolwiek musi mierzyć się z licznymi problemami, m.in. wydajnością niemieckiej fabryki czy licznymi usterkami.

Jaką popularnością cieszy się Tesla w Polsce?

Według raportu Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, Tesla od stycznia do czerwca 2022 roku osiągnęła liczbę rejestracji na poziomie 498 samochodów, zdobywając 10. miejsce. Wciąż więc pozostaje w tyle za największymi graczami – BMW (ponad 12 tys.), Mercedes (ponad 11 tys.) czy Audi (ponad 9 tys.).