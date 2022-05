Tesla Model 3 w takim wydaniu nie śniła się nawet Muskowi

Może brzmieć to niewiarygodne, ale ktoś faktycznie postanowił przerobić Teslę Model 3 na pojazd, który wygląda jakby za chwilę miał wziąć udział w walkach samochodów na arenie. Trzeba przyznać, że projekt wygląda naprawdę „bojowo” i spektakularnie.

Wygląda jak „elektryczny czołg”

Tesla Model 3 to nieduży sedan, którego spalinowym odpowiednikiem jest chociażby BMW serii 3. Otrzymujemy całkiem przyjemny samochód, który zaskakuje zastosowaną technologią, systemami wsparcia kierowcy, a także osiągami – w topowej wersji Performance mamy 3,3 s do „setki” i prędkość maksymalną na poziomie 261 km/h.

Niezależnie od wybranego wariantu, Model 3 sprawdzi się zarówno w mieście, jak i podczas dłuższych podróży. Okazuje się jednak, że po stosownych przeróbkach, Tesla Model 3 może być dobrym wyborem do wyjazdu w naprawdę trudny teren, w którym nie poradzi sobie żadnej popularny SUV.

Ekipa z kanału The Real Life Guys na YouTube wzięła na warsztat popularnego elektryka, aby znacznie poprawić jego przeciętne właściwości terenowe. Tradycyjne koła zostały zamienione na dwie potężne gąsienice, a prześwit wzrósł o imponujące 66 centymetrów – przerobiony elektryk ma bowiem prześwit na poziomie… 80 centymetrów.

„Elektryczny czołg” vs. zwykła Tesla Model 3 (fot. The Real Life Guys)

Finalny efekt prac wygląda jak niewielki, w pełni elektryczny czołg. Mógłby wziąć udział w filmie przedstawiającym walki samochodów na arenie czy nowej, „ekologicznej” wersji Mad Maxa.

Tesla Model 3 w nietypowym wydaniu jeździ!

Warto mieć na uwadze, że przerobiony elektryk potrafi jeździć, co możemy zobaczyć na materiale umieszczonym na YouTube. Co prawda, na filmie pokonuje on niewielki dystans, ale twórcy projektu są na tyle pewni swojego dzieła, że zaproponowali Elonowi Muskowi jazdę próbną. Miejmy nadzieję, że ekscentryczny miliarder i dyrektor generalny Tesli skorzysta z tego nietypowego zaproszenia.

Na wideo możemy również zobaczyć przebieg prac, które zmieniły zwykłą Teslę Model 3 w elektryczny czołg. Ponadto ekipa z kanału The Real Life Guys zapowiedziała kolejne filmy, które tym razem pokażą możliwości terenowe tego wyjątkowego pojazdu. Ciekawe, czy sprawdzi się on równie dobrze jak podobne projekty z samochodami spalinowymi.