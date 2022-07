Aplikacje Microsoft 365 wkrótce stracą wsparcie na tych systemach operacyjnych

Microsoft 365 to pakiet aplikacji Microsoftu, w skład którego wchodzą ważne narzędzia. Oczywistą sprawą jest to, że producent cały czas wprowadza coraz to nowsze aktualizacje – podobnie jest z wersjami systemów operacyjnych Windows. Użytkownicy, którzy korzystają zarówno ze starszych wersji Windowsa, jak i pakietu 365 powinni pomyśleć nad aktualizacją, ponieważ aplikacje stracą obsługę w niedalekiej przyszłości.

Aplikacje z pakietu Microsoft 365 stracą wsparcie na starszych systemach Windows

Obok Windowsa, pakiet Microsoft 365 to zdecydowanie jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów, jakie oferuje gigant technologiczny z Redmond. Obejmuje aplikacje takie, jak Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote czy OneDrive. Jak się okazuje, te aplikacje nie będą już dłużej wspierane na starszych Windowsach.

Firma ogłosiła, że aplikacje już nie będą obsługiwane przez systemy Windows 7, Windows 8.1 oraz Windows Server 2008 R2. Data zakończenia wsparcia zbliża się wielkimi krokami, ponieważ nastanie to na początku następnego roku, a dokładniej 10 stycznia 2023 roku. Warto zaznaczyć, że pakiet Microsoft 365 nie był obsługiwany przez system Windows 7 od 2020 roku, natomiast wciąż dostawał aktualizacje zabezpieczeń w ramach programu ESU (Extended Security Updates), za który oczywiście trzeba było zapłacić.

Data końca obsługi, czyli wyżej wymieniony 10 stycznia 2023 roku, jest równoznaczna z końcem programu ESU. Z tego względu wsparcie pakietu aplikacji Microsoftu zostanie całkowicie wycofane. Co to oznacza? Użytkownicy pracujący na tych trzech systemach operacyjnych po upływie tej daty nie otrzymają aktualizacji zabezpieczeń, a także producent uniemożliwi wykonanie nowych instalacji.

Najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście instalacja nowego systemu operacyjnego – na przykład wciąż wspieranego Windowsa 10 (który będzie aktualizowany do 2025 roku). Z pewnością osób korzystających z Windowsa 7 czy 8.1 musi być jeszcze całkiem sporo, z racji na to, że Microsoft dla nich tworzy program ESU. Producent nawet przygotował harmonogram, na którym wypisane są dokładne daty zakończenia wsparcia pakietów Office dla poszczególnych systemów operacyjnych.