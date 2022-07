Volkswagen śpi na pieniądzach i nie zawaha się ich użyć, aby walczyć z Teslą

Niemiecki koncern, znany głównie z produkcji aut z silnikami spalinowymi, zaczyna przechodzić jedną z największych transformacji w historii. Volkswagen świetnie zdaje sobie sprawę, że niezbędne będą tutaj akumulatory, więc w tym celu wybuduje własne fabryki i wzmocni łańcuchy dostaw.

Do niedawna słysząc Volkswagen wyobrażaliśmy sobie Golfa lub Passata z silnikiem TDI. Oczywiście wciąż możemy kupić oba modele z dieslem, ale powoli ich udział w globalnych zyskach i sprzedaży jest wygaszany. Przyszłość należy bowiem do zeroemisyjnej rodziny ID., która napędzana jest silnikami elektrycznymi.

Celem Volkswagena jest bowiem wyprzedzenie Tesli i docelowo stanie się największym producentem samochodów elektrycznych na świecie. W tym celu firma inwestuje już miliardy dolarów w rozwój elektromobilności. Oczywiście to dopiero początek wydatków, bowiem cała transformacja będzie naprawdę kosztowna.

Jak wynika z najnowszych informacji, Volkswagen zainwestuje 20,38 mld dolarów w cały łańcuch dostaw akumulatorów. Taka decyzja nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. Podobnie jak w przypadku Toyoty, chodzi przede wszystkim o zapewnienie sprawnie działającego łańcucha dostaw i uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców. To naprawdę ważne, bowiem niemiecki koncern nie może sobie pozwolić na większe zastoje w produkcji samochodów.

Całe przedsięwzięcie będzie nadzorowane przez nowo utworzoną firmę Power Co. Ma ona zarządzać całym łańcuchem dostaw, od badań i rozwoju nowych technologii, po wydobycie surowców, na recyklingu kończąc.

Biznes ogniw akumulatorowych jest jednym z fundamentów naszej strategii New Auto, dzięki której Volkswagen stanie się wiodącym dostawcą zrównoważonej, opartej na oprogramowaniu, mobilności jutra.

Herbert Diess odniósł się również do fabryki akumulatorów, której budowa rozpoczyna się właśnie w Dolnej Saksonii w Niemczech. Dyrektor generalny firmy stwierdził:

Utworzenie własnej fabryki ogniw to megaprojekt pod względem technicznym i ekonomicznym. To pokazuje, że wprowadzamy do Niemiec najbardziej nowoczesną technologię przyszłości.