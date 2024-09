Chiński atak na niską półkę. Nowe smartfony Tecno i Infinix bez 5G

Zawsze dobrze jest mieć wybór. Już wkrótce będzie on nieco szerszy na niższej półce cenowej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że lada moment na rynku zadebiutują smartfony Tecno Spark 30 4G oraz Infinix Hot 50 4G.

Marzy Ci się dobry i tani smartfon, a dostęp do sieci 5G nie znajduje się na Twojej liście priorytetów? Możliwe, że już wkrótce zyskasz dwie dodatkowej opcje. Leaksterski serwis PassionateGeekz niemal równocześnie opublikował wieści na temat nowych, niedrogich urządzeń marek Tecno i Infinix.

Smartfon Tecno Spark 30 4G – bardzo tani, ale nie bardzo słaby

Pierwszym z nich jest Tecno Spark 30 4G, oferujący nieco lepszą specyfikację niż niedawno zaprezentowany Spark 30C. Jego sercem jest procesor MediaTek Helio G91, z którym współpracuje 8 GB RAM. Jeśli zaś chodzi o pamięć masową, to jest jej 128 lub 256 GB, a w razie czego można jeszcze skorzystać z karty microSD.

Tecno Spark 30 4G (fot. Passionategeekz)

Według tych nieoficjalnych informacji urządzenie ma 6,78-calowy wyświetlacz Full HD+ o częstotliwości odświeżania 90 Hz. Do tego producent dorzuca jeszcze akumulator 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 18 W, a także podwójny aparat główny o rozdzielczości 64 Mpix oraz aparat 13 Mpix do selfie.

W modelu Tecno Spark 30 4G nie zabraknie też ponoć umieszczonego z boku skanera linii papilarnych, a dopełnieniem całości będzie oczywiście Android 14 z nakładką HiOS. Wszystko to za mniej niż 120 dolarów (równowartość ~460 złotych).

Nadciąga też smartfon Infinix Hot 50 w wersji 4G

Zaledwie kilka dni temu na światło dzienne wyszedł Infinix Hot 50 5G, który na niskiej półce cenowej prezentuje się – powiedzmy sobie szczerze – całkiem nie najgorzej. Już niebawem dołączyć ma do niego nieco uboższy brat, który nie zaoferuje dostępu do łączności obecnej generacji i zamiast tego ograniczy się do 4G LTE.

Infinix Hot 50 4G (fot. Passionategeekz)

Infinix Hot 50 4G ma mieć bardzo podobny wygląd i zbliżoną specyfikację do modelu 5G. Zamiast chipsetu MediaTek Dimensity 6300 zostanie jednak wyposażony w procesor Helio G100, który na rynku zadebiutował zaledwie kilka tygodni temu.

Producent postawił tu jeszcze na 6,78-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Oprócz tego smartfon ma aparat 50 Mpix, akumulator 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 18 W oraz system Android 14 z nakładą XOS 14. Cena pozostaje nieznana, ale najpewniej będzie niższa niż w przypadku modelu 5G, za który w Indiach trzeba zapłacić równowartość ~500 złotych.