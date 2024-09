Kolejny producent wkrótce wejdzie na rynek składanych smartfonów. Możesz go znać

Ziszcza się scenariusz, który w przeszłości nakreślili analitycy rynku urządzeń mobilnych. Kolejni producenci decydują się na wprowadzenie do sprzedaży składanego smartfona. Wkrótce do tego grona dołączy następna firma, która może być Wam dobrze znana lub przynajmniej ją kojarzycie.

Składany smartfon Infinix Zero Flip zapowiedziany

Marka Infinix nie jest już w Polsce „chińskim noname’em”, ponieważ smartfony tej firmy ma w kieszeni już blisko ćwierć miliona Polaków. Zapisała się ona w świadomości klientów (na całym świecie) oferowaniem bardzo dobrze wyposażonych urządzeń w przystępnych cenach. Podobnie może być w przypadku modelu Infinix Zero Flip, czyli pierwszego składaka w portfolio tego producenta.

Chughtai Mobile, który według opisu na profilu na Facebooku jest sklepem z telefonami komórkowymi, opublikował grafikę, przedstawiającą składany smartfon Infinix Zero Flip wraz z informacją, że będzie on dostępny „wkrótce”. Oznacza to, że oficjalnej premiery możemy spodziewać się w ciągu najbliższych tygodni, na pewno jeszcze w 2024 roku.

Na udostępnionej grafice widać kompletny design nadchodzącej nowości. Wizualnie przypomina ona Motorolę Razr 50 oraz Tecno Phantom V Flip 2. W zasadzie Infinix Zero Flip jest kopią 1:1 tego ostatniego, lecz trudno uznać to za zaskakujące, jako że obie marki należą do tego samego właściciela – holdingu Transsion.

Grafika zdradza również, że wyświetlacz umieszczony na zewnątrz ma cechować się przekątną 3,64 cala i do tego zaoferuje funkcję odświeżania z częstotliwością 120 Hz. Z kolei w przypadku wewnętrznego ekranu producent deklaruje, że dzięki zero-gap hinge miejsce zgięcia będzie „minimalnie” widoczne.

Infinix Zero Flip (źródło: Chughtai Mobile)

Na grafice promocyjnej wspomniano również o funkcji nagrywania w rozdzielczości 4K za pomocą zarówno aparatu umieszczonego na zewnątrz, jak i wewnątrz urządzenia, a także współpracy z kamerami GoPro. Podobną funkcję oferują zaprezentowane niedawno modele Zero 40 i Zero 40 5G, zatem widać, że nie będzie to jednostkowy przypadek.

Czy składany smartfon Infinix Zero Flip trafi do sprzedaży w Polsce?

Na tę chwilę trudno to przewidzieć, lecz jednocześnie można mieć na to nadzieję, ponieważ niedawno w Polsce zadebiutował tani składany smartfon Nubia Flip 5G. Ponadto po niedawnych obniżkach Motorola Razr 40 wyprzedała się w mgnieniu oka, co pokazuje, że Polacy są zainteresowani takimi konstrukcjami. Chińczycy mogą zatem na tym skorzystać, szczególnie że w kraju nad Wisłą cały czas rośnie świadomość i zaufanie do marki Infinix.