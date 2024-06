Najszybsze 5G w Polsce. Liderów jest dwóch, choć tego nie widać

Majowy ranking operatorów wskazuje mocnego lidera, ale gdy spojrzy się na temat głębiej, to okazuje się, że jest jeszcze jeden, którego nie można w takim omówieniu pominąć. A zatem kto tak naprawdę ma najszybsze 5G w Polsce?

Kto ma najszybsze 5G w Polsce?

Gdy spojrzy się na dane serwisu SpeedTest.pl niekwestionowanym liderem majowego rankingu dostawców internetu 5G jest Orange. Operator osiągnął najlepsze wyniki we wszystkich trzech kategoriach, a zatem oferuje średnio najszybsze pobieranie, najszybsze wysyłanie i najniższy ping.

Pomarańczowi jako jedyni przebili granicę 200 Mb/s w przypadku pobierania i 30 Mb/s przy pobieraniu – odnotowali odpowiednio średnie 233,4 i 31,6 Mb/s. Na drugim miejscu uplasował się Play z wynikami 179,8 i 29,8 Mb/s, a podium zamyka (w marcu piastujący jeszcze pozycję lidera) T-Mobile: 171,3 i 27 Mb/s. Plus nadal nie zdołał się odbić i utrzymuje czwartą lokatę (131,7 i 21,3 Mb/s).

Należy przy tym pamiętać, że są to wartości uśrednione. Prosty stąd wniosek, że internet 5G jest szybszy u tego czy innego operatora, nie musi być do końca słuszny. Przykładowo T-Mobile uruchomił ofertę z nielimitowanym pakietem, w którym jednak prędkość jest ograniczona do 30 Mb/s. To zaniża średnią, ale wcale nie oznacza, że pozostali użytkownicy narzekają na słabe transfery – mogą liczyć na prędkości powyżej 200 Mb/s.

T-Mobile jest królem internetu mobilnego w Polsce

T-Mobile zasługuje na wzmiankę także dlatego, że to do niego należy tytuł operatora, który uruchomił największą liczbę nadajników 5G pracujących w częstotliwości 3,6 GHz. Zresztą o jego efektywnym rozwijaniu sieci komórkowej świadczy również fakt, że zajmuje on pierwsze miejsce w łączonym rankingu dostawców internetu mobilnego (czyli bez podziału na technologie). Jego średnie wynoszą 70,6 Mb/s (pobieranie) i 14,9 Mb/s (wysyłanie).

W tym rankingu drugą lokatę zajmuje Orange (67,2 i 13,9 Mb/s), trzeci jest Play (66 i 15,1 Mb/s), a zestawienie zamyka Plus (56,8 i 12,1 Mb/s), jako jedyny plasujący się poniżej średniej wszystkich dostawców razem.