Nowy smartfon Infinix Hot 50 5G ma coś, co zwraca uwagę

Design większości smartfonów jest nudny, bo powtarzalny. Każda oryginalność jest pożądana, ponieważ pozwala wyróżnić się urządzeniu na półkach sklepowych. Nowy smartfon Infinix Hot 50 5G zdecydowanie zdoła to zrobić.

Smartfon Infinix Hot 50 5G – specyfikacja

Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że w odległej przeszłości widziałem już podobnie wyglądające smartfony, ale na pewno nie w tej najnowszej, którą jestem w stanie sobie przypomnieć. Producent zdecydował się zaprojektować wyspę z aparatami w inny sposób niż jego konkurencja, co sprawia, że od razu zwraca się na nią uwagę. Firmie udało się więc najważniejsze – przyciągnąć wzrok potencjalnego klienta. Pomagają w tym też atrakcyjne kolory.

Infinix Hot 50 5G (źródło: Flipkart)

Smartfon Infinix Hot 50 5G ma natomiast już całkowicie „nieoryginalną” specyfikację, ponieważ podobnymi parametrami cechuje się wiele innych urządzeń na rynku. Mimo to ma kilka argumentów, żeby przekonać klientów do zakupu – odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz, akumulator o pojemności 5000 mAh (ładowanie 18 W), 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2 i certyfikat IP54.

Ponadto na pokładzie urządzenia znajdują się procesor MediaTek Dimensity 6300 z modemem 5G, od 4 do 8 GB RAM (w zależności od wersji), aparaty 48 Mpix (na tyle) i 8 Mpix (na przodzie), slot na kartę microSD o pojemności do 1 TB, dual SIM i system Android 14. Wyświetlacz w tym modelu ma przekątną 6,78 cala i rozdzielczość HD+ 1600×720 pikseli oraz Dynamic Bar, czyli funkcję podobną do Dynamicznej Wyspy w iPhone’ach.

Infinix Hot 50 5G – cena

Najnowszy model w ofercie chińskiego producenta w pierwszej kolejności trafi do sprzedaży w Indiach, gdzie od 9 września 2024 roku klienci dostaną do wyboru dwie konfiguracje:

4/128 GB za 9999 rupii (równowartość około 460 złotych),

8/128 GB za 10999 rupii (około 505 złotych).

Niewykluczone, że w przyszłości urządzenie będzie sprzedawane również w innych krajach, lecz producent nie przekazał żadnych informacji o ewentualnej dostępności tego modelu poza Indiami.