Oto Tecno Spark 30C. Nie zachwyci Cię, ale może zadowolić

Smartfon Tecno Spark 30C stanowi ciekawą propozycję dla użytkowników, którzy nie dysponują dużym budżetem i nie mają przesadnie wygórowanych wymagań. W ofercie Chińczyków zastąpi on model, który w tej roli był bez zarzutu.

Tecno Spark 30C – nowy kandydat do tytułu króla budżetowców

Tecno Spark 30C to bardzo tani smartfon – kierowany do osób, których wymagania można by określić słowami „absolutnie podstawowe”. Możliwe, że na swojej półce cenowej okaże się bezkonkurencyjny. Jego poprzednik: Tecno Spark 20C był naprawdę udanym telefonem, o którym Kasia pisała, że zaskoczył ją fajnym designem, jakością wykonania, czasem pracy i „wbrew pozorom, ekranem – najtańsze modele często mają problem z kontrastem i kątami widzenia, a tu jest naprawdę nieźle”.

Nowy Spark zyskał mocniejsze serducho – to ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G81 (zastępujący G36 w Sparku 20C). Do współpracy z nim oddelegowane są 4, 6 lub 8 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci na pliki. Niezmiennie w środku zainstalowany został także akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 18 W.

Wyświetlacz zachował swoją rozdzielczość 720×1600 pikseli, ale minimalnie urósł (z 6,6 do 6,67 cala), a do tego teraz cechuje się częstotliwością odświeżania 120 Hz, a nie tylko 90 Hz. Na swoim miejscu pozostały również głośniki stereo, a także boczny skaner linii papilarnych. Dopełnieniem całości są zaś aparaty: 50 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu. System to, oczywiście, Android 14.

Trzy kolory, cztery konfiguracje

Pomimo tego, jaką półkę cenową reprezentuje, Tecno Spark 30C ma pyło- i wodoodporną konstrukcję, zgodną z normą IP54. Producent przygotował trzy wersje kolorystyczne: czarną, białą i zieloną oraz cztery opcje pamięciowe: 4/128, 4/256, 6/128 i 8/256 GB.

Niestety nie znamy póki co ich cen. Za jego poprzednika trzeba zaś zapłacić ~500 złotych, jeśli więc ten poziom zostanie utrzymany, to będzie można mówić o bardzo interesującej propozycji dla mniej wymagających użytkowników. Ciekawie będzie też zobaczyć jego porównanie z cechującym się podobną specyfikacją modelem Redmi 14C, który oficjalnej prezentacji doczekał się niespełna dwa tygodnie temu.