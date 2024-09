Huawei już wkrótce porzuci Androida. Nowy system jest gotowy

Marka Huawei ma zamiar już niebawem rozpocząć wdrażanie nowego systemu HarmonyOS Next na wybrane urządzenia w Chinach. Jakie sprzęty otrzymają dostęp do samodzielnej i uniezależnionej od Androida wersji oprogramowania?

Co wiadomo o niezależnym od Androida systemie Huawei?

HarmonyOS Next to najnowszy system operacyjny dla urządzeń marki Huawei, który został zaprezentowany w czerwcu 2024 roku. Po pięciu latach zmagań z ograniczeniem dostępu do Usług Mobilnych Google (GMS) Chińczycy przedstawili własną wersję oprogramowania, która ma dotrzeć do wybranych urządzeń na terenie Chin jeszcze w tym miesiącu.

Nowy system ma być w pełni niezależny od Androida. Nie zmieni się więc samo oprogramowanie, ale cała platforma mobilna. Chińscy deweloperzy zaangażowali się w opracowanie dedykowanych dla HarmonyOS Next programów. System ma pojawić się w wielu produktach marki, takich jak smartfony, tablety, zegarki i słuchawki. Twórcy aplikacji nie będą jednak musieli tworzyć w pełni nowych wersji dla poszczególnych urządzeń. Według firmy HarmonyOS Next samodzielnie dopasuje dany program do konkretnego sprzętu.

Opracowanie własnego oprogramowania to odważne posunięcie, choć nie wiadomo, czy ma on szanse w jakikolwiek sposób zagrozić najbardziej popularnym systemom na świecie. Niewiadomą jest również dostępność tegoż systemu – może okazać się, że nigdy nie wyjdzie on poza Chiny.

Chińskie przedsiębiorstwo potwierdziło, iż pierwszym smartfonem z natywnie wgranym systemem HarmonyOS będzie Huawei Mate 70. Oficjalna data premiery tego modelu nie jest jednak jeszcze znana.

Jakie urządzenia otrzymają HarmonyOS Next?

Według harmonogramu wdrażania HarmonyOS Next do poszczególnych urządzeń w stabilnej wersji, nowy system pojawi się w czwartym kwartale 2024 roku na smartfonach Mate 60, Mate X5, Pura 70 i składaku Pocket 2, a także w słuchawkach FreeBuds Pro 3 oraz tabletach MatePad Pro 13.2 i MatePad Pro 11 2024.

Z kolei wersja beta ma dotrzeć do końca roku do serii Nova 12, tabletu Mate Pad 11.5 S, słuchawek FreeClip, jak również do inteligentnych okularów Huawei Smart Glasses 2 oraz zegarków Watch Ultimate, Watch Ultimate Design Edition i Watch GT 4.

Początkowo HarmonyOS Next nie pojawi się na starszych urządzeniach. Lista sprzętów ma jednak wydłużyć się w 2025 roku.