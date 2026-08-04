smartfon xiaomi redmi 17 5g smartphone
Redmi 17 5G (źródło: 91mobiles)
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Taki będzie nowy smartfon Xiaomi Redmi 17 5G. Nie najgorszy, ale też nie idealny

Grzegorz Dąbek·
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Taki będzie nowy smartfon Xiaomi Redmi 17 5G. Nie najgorszy, ale też nie idealny

Właśnie do sprzedaży w Polsce trafił smartfon Xiaomi Redmi 17 (4G). Do oferty producenta dołączy jednak również model Redmi 17 5G. Wiadomo już, jaki będzie. Są też informacje na temat jego ceny w Europie.

Taki będzie nowy smartfon Xiaomi Redmi 17 5G

Pierwsze konkretne informacje na temat Redmi 17 5G pojawiły się już w maju 2026 roku. Teraz, dzięki nowemu przeciekowi, mamy już pełny obraz tego modelu. Znamy bowiem nie tylko szczegółową specyfikację techniczną, ale też wygląd oraz ceny w Europie.

Smartfon Xiaomi Redmi 17 5G będzie miał wymiary 170,12×74,42×8,8 mm i ważył 235 gramów. To niemało, ale wynika z faktu, że chiński producent zdecydował się wykorzystać w nim wyświetlacz LCD o przekątnej 6,9 cala, który otoczą dość szerokie ramki.

Redmi 17 5G (źródło: 91mobiles)

Ekran cechować będzie również niska rozdzielczość HD+ 1600×720 pikseli, a także typowa jasność na poziomie 675 nitów. W trybie HBM (wysokiej jasności) ma natomiast sięgać 825 nitów, co wciąż nie jest wysoką wartością. Najlepiej wygląda tutaj maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu – 120 Hz.

Nowy smartfon Redmi 17 5G wyposażony będzie również w nowiutki procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 2,45 GHz, produkowany z użyciem 4-nm procesu technologicznego. Do tego na pokładzie znajdzie się jednak tylko 4 GB RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej.

Specyfikacja ma obejmować również akumulator o pojemności 7500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W, aparaty 50 Mpix na tyle i 8 Mpix na przodzie, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC, pierścień LED na panelu tylnym, moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Redmi 17 5G (źródło: 91mobiles)

Ponadto smartfon Xiaomi Redmi 17 5G pochwali się szkłem Corning Gorilla Glass 7i na przodzie oraz odpornością na pył i wodę klasy IP64. Fabrycznie zainstalowanym systemem będzie Android 16 z HyperOS 3.

Taka będzie cena Redmi 17 5G w Europie

Według nieoficjalnych informacji, nowy smartfon Redmi 17 5G będzie sprzedawany w wersji z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej za 250 euro, co dziś jest równowartością około 1080 złotych. Dla porównania, Redmi 15 5G 4/128 GB kosztował na start w Polsce 899 złotych, a dziś można go kupić za niewiele ponad 730 złotych.

Gdzie kupić?

Redmi 15 5G 4/128 GB

smartfon xiaomi redmi 15 5g smartphone
ok. 733 zł
(Przybliżona cena z dnia: 4 sierpnia 2026)
Media Expert
RTV Euro AGD
Media Markt
Komputronik
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