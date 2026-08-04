Orlen chce zrobić nietypową promocję na paliwo. Niekoniecznie z niej skorzystasz

Na Platformie zakupowej Grupy Orlen pojawiła się informacja, która wskazuje, że Orlen chciałby zorganizować nietypową promocję na paliwo. I choć dopiero robi rozeznanie, jest wysoce prawdopodobne, że niekoniecznie wszyscy z niej skorzystają.

Promocja na paliwo na stacjach Orlen w nietypowej formie

Na Platformie zakupowej Grupy Orlen pojawiło się Zapytanie o informację (RFI): Promocja paliwowa-RFI. Państwowy gigant paliwowo-energetyczny zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w postępowaniu informacyjnym, którego celem jest wstępne rozpoznanie rynku oraz pozyskanie informacji o chęci udziału w ogólnopolskiej promocji.

Orlen precyzuje, że promocja na paliwo polegałaby na przyznaniu klientom operatorów telekomunikacyjnych kodów rabatowych na zakup paliwa na jego stacjach. Wyłoniony w ramach postępowania RFI dostawca, który następnie zostałby zakwalifikowany do udziału w ewentualnym postępowaniu RFP, będzie musiał zaproponować kilka poziomów rabatów na paliwo, możliwych do zastosowania w ramach kodów jednorazowych.

W treści zapytania znalazła się też wzmianka, że jednorazowo rabat będzie mógł zostać przyznany na maksymalnie 50 litrów paliwa. Orlen zastrzega również, że na tę chwilę postępowanie ma charakter informacyjny i służy identyfikacji podmiotów posiadających odpowiednie doświadczenie, potencjał organizacyjny oraz zdolność do realizacji wskazanego zakresu prac oraz nie udostępnia szczegółowych informacji dotyczących planowanego zakresu prac.

Zainteresowani mogą składać oferty do 17 sierpnia 2026 roku.

Zapytanie ofertowe (RFI): Promocja paliwowa-RFI (PDF)

Nowa promocja na paliwo na stacjach Orlen może nie być dostępna dla wszystkich

Chociaż w opisie postępowania o numerze PKN/2/002852/26 Orlen używa sformułowania klienci operatorów telekomunikacyjnych, to jest wysoce prawdopodobne, że będą mogli skorzystać z niej wyłącznie klienci wybranych operatorów lub nawet tylko jednego.

Nie byłoby to czymś wyjątkowym, gdyż mamy już do czynienia z podobną sytuacją. Do 1 września 2026 roku klienci (tylko) T-Mobile mogą bowiem zatankować taniej na stacjach MOL – rabat sięga 40 groszy na każdy litr. Osoby posiadające numer w innej sieci również mogą otrzymać rabat na paliwo na stacjach MOL, jednak w ich przypadku maksymalny rabat wyniesie 36 groszy.

Warto też przypomnieć, że do 30 sierpnia 2026 roku można otrzymać rabat na paliwo na stacjach Orlen po aktywacji kuponu w aplikacji Orlen Vitay. Oferta obowiązuje w każdy weekend, od piątku do niedzieli.