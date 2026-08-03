Żabka zhakowana. Naprawdę poważny i głęboki atak

Sytuacja zdecydowanie wygląda na poważną. Żabka została zhakowana i mogło dojść do wycieku ważnych danych.

Cyberatak na Żabkę

Niebezpiecznik informuje o ataku na Żabkę, a także wycieku danych osobowych pracowników i partnerów, którzy mieli dostęp i konta w infrastrukturze Żabki. Co więcej, podejrzewa się, że mogło dojść do naruszenia danych klientów.

Atak już teraz opisywany jest jako potężny, a kolejne informacje mogą okazać się jeszcze gorsze, szczególnie dla osób, których dane znajdują się w infrastrukturze Żabki. Oczywiście nie należy teraz panikować – zalecany jest spokój i wykonanie podstawowych kroków, które mogą zwiększyć poziom bezpieczeństwa.

Warto jeszcze wiedzieć, że cyberprzestępcy mogli uzyskać dostęp do kodu źródłowego, w tym kilkadziesiąt repozytoriów oraz dokumentacji. Przejęte mogły zostać też informacje z wykorzystywanych przez sieć sklepów krytycznych systemów oraz serwerów, także tych z danymi klientów.

⚠️ Żabka została zhackowana! I to poważnie.



Wyciekły dane osobowe pracowników i partnerów, którzy mieli dostęp i konta na infrastrukturze Żabki.



Prawdopodobnie wyciekły też dane części klientów bo atakujący mieli też uzyskać dostęp do kodu źródłowego (kilkadziesiąt… — Niebezpiecznik (@niebezpiecznik) August 3, 2026

Niebezpiecznik dodaje, że na jednym z forów zauważono ofertę sprzedaży z wykradzionymi danymi. Zaskakująca jest cena – 5000 euro w takim przypadku to naprawdę mała kwota. Zdobyte dane są bowiem znacznie cenniejsze, szczególnie dla hakerów i różnego typu przestępców. Pojawił się też zrzut z Jiry, który ma przedstawiać część zdobytych danych.

Obecnie spekuluje się, że mogło dojść do przejęcia konta pracownika lub partnera, a następnie uzyskania dostępu do infrastruktury. Nie są to jednak potwierdzone informacje. Żabka też nie wydała jeszcze żadnego komunikatu oraz wiele szczegółów pozostaje tajemnicą. Nie wiadomo chociażby, czy problem z rabatami w sklepach Żabki jest powiązany z tą sprawą.

Żabka została zhakowana. Co należy zrobić?

Przede wszystkim należy zachować spokój. Zalecana jest zmiana haseł w każdej aplikacji, usłudze i innym miejscu, w którym mieliśmy ustawione te same dane logowania, co do Żabki.

Warto też zachować szczególną ostrożność. Niewykluczone, że na podstawie przejętych danych będą przeprowadzane kolejne ataki, a na celowniku znajdą się klienci.

Może dochodzić nawet do wysoce wiarygodnych prób kontaktu z nieświadomymi użytkownikami. Dobrym pomysłem będzie również poinformowanie rodziny i znajomych o ataku. Niebezpiecznik zaleca również, aby na ten moment nie instalować poprawek do aplikacji.