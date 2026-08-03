Prawie milion osób czekało na tę aplikację. Google wywaliło ją do kosza

Nowa aplikacja Google została niedawno zapowiedziana i szybko spotkała się z dużym zainteresowaniem. Mimo tego firma postanowiła ją anulować.

Aplikacja Google AI Studio miała trafić na smartfony

Wypada zacząć od tego, że Google AI Studio to narzędzie służące do m.in. testowania i eksperymentowania z różnymi promptami, a także budowania aplikacji za pomocą modeli sztucznej inteligencji z rodziny Gemini. Ze środowiska można korzystać z poziomu przeglądarki internetowej, a w maju 2025 roku dowiedzieliśmy się, że szykowana jest dedykowana aplikacja mobilna.

W założeniach apka Google AI Studio na smartfonach miała oferować zestaw wielu funkcji, które znane są z desktopowej wersji. Użytkownik, bez konieczności posiadania przy sobie laptopa, mógłby testować nowe pomysły, zarówno związane z promptami, jak i tworzeniem aplikacji.

Dostępne miały być jeszcze dodatkowe opcje, jak przykładowo funkcja remiksów. W desktopowym Google AI Studio to rozwiązanie pozwala na przeglądanie gotowych szablonów na aplikacje, aby następnie na ich podstawie tworzyć chociażby oprogramowanie dostosowane do własnych potrzeb. Do tego miała dojść synchronizacja projektów między urządzeniami.

ai studio mobile: build your ideas, wherever you are



coming soon to an app store near youhttps://t.co/DbfloI19Xb pic.twitter.com/rHDCHDi2DQ — Google AI Studio (@GoogleAIStudio) May 20, 2026

Mobilna aplikacja Google AI Studio trafiła do kosza

Pomysł był chyba naprawdę niezły, bowiem aż 800 tys. osób wyraziło zainteresowanie zainstalowaniem nowej aplikacji. Jednak – co może być zaskoczeniem – aplikacja została uśmiercona i to przed premierą.

Owszem, Google już wiele aplikacji i usług wysłało na emeryturę, ale anulowanie aplikacji przed jej debiutem jest nietypowe, nawet jak na firmę z Mountain View. Nie oznacza to, że pomysł wprowadzenia Google AI Studio na smartfony został definitywnie skreślony.

Jak możemy dowiedzieć się z oficjalnego komunikatu opublikowanego na X, postawiono na inne podejście. Zamiast tworzyć oddzielną aplikację zdecydowano się wprowadzić możliwości Google AI Studio do aplikacji Gemini.

Obecnie trwają wspólne prace z zespołem Gemini, aby zrealizować nowy plan na smartfonach i tabletach, a także na komputerach. Pozostaje trzymać kciuki, że na efekty tego przedsięwzięcia nie będziemy musieli długo czekać.

Co natomiast słychać w przypadku Gemini? Podczas Google I/O 2026 mogliśmy zobaczyć przeprojektowaną aplikację Gemini, która trafiła już do użytkowników. Niedawno zadebiutowały nowe modele – Gemini 3.6 Flash, 3.5 Flash-Lite i 3.5 Flash Cyber, a także Google pochwaliło się Gemini Robotics ER 2.