Mamy konkretne informacje o nowym smartfonie Xiaomi. Będzie niedrogi

Xiaomi zdecydowanie jest jednym z najbardziej… płodnych producentów smartfonów (i nie tylko). Firma przygotowuje do premiery kolejny niedrogi model. Mamy już konkretne informacje na jego temat.

Nowy smartfon Xiaomi w drodze. Co zaoferuje Redmi 17 5G?

Tani smartfon Xiaomi to często wybierana przez klientów propozycja. Najnowszymi są Redmi 15 i Redmi 15 5G, które trafiły do sprzedaży w Polsce w sierpniu 2025 roku. Przynajmniej ten ostatni niedługo doczeka się bezpośredniego następcy.

Redmi 15 5G (źródło: Xiaomi)

Będzie nim smartfon Redmi 17 5G, a nie Redmi 16 5G, ponieważ Xiaomi zdecydowało się pominąć „szesnastkę” we wszystkich liniach (dlatego też seria Redmi Note 16 nie zadebiutuje na rynku). W sieci już teraz pojawiły się konkretne informacje o nowym budżetowcu chińskiej marki.

Według nich smartfon Redmi 17 5G otrzyma – podobnie jak poprzednik – wyświetlacz LCD oraz procesor Qualcomma z serii Snapdragon 4. Jest też mowa o zastosowaniu akumulatora o pojemności przekraczającej 7000 mAh oraz aparatu z matrycą 50 Mpix na tyle i 8 Mpix na przodzie.

Ponadto nadchodzący smartfon Xiaomi będzie miał fabrycznie zainstalowany system Android 16 z nakładką HyperOS 3.

Czym smartfon Redmi 17 5G będzie różnił się od Redmi 15 5G?

Mimo że nie dysponujemy bardziej szczegółowymi informacjami, to już teraz zapowiada się, że nowy smartfon Redmi 17 5G będzie bardzo podobny do swojego poprzednika. On bowiem również otrzymał wyświetlacz LCD i aparat o rozdzielczości 8 Mpix na przodzie oraz 50 Mpix na tyle.

Smartfon Redmi 15 5G ma też akumulator o pojemności 7000 mAh, więc bezpośredni następca podniesie poprzeczkę niewiele wyżej. Nie należy się również spodziewać dużej różnicy w wydajności, gdy poprzednik został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 2,3 GHz (6 nm).

Przekonamy się jednak o tym już niedługo, ponieważ smartfon Redmi 17 5G (podobno) zadebiutuje już 18 czerwca 2026 roku, przynajmniej w Indiach. Niewiele później powinien jednak trafić także do innych krajów.

Tymczasem aktualnie w Polsce można kupić smartfon Redmi 15 5G, który kosztuje 659 złotych.