Nowa, tania Motorola ma „moc”

W 2026 roku Motorola powróciła na rynek mocnych smartfonów w znaczeniu wydajności. Równocześnie nie przestała pracować nad modelami, które mają inną „moc”. Do tej kategorii dołącza dziś kolejna Motka.

„Mocna” Motorola Moto G17 Power zadebiutowała i będzie dostępna w Polsce

Legendarna marka wprowadziła dziś na rynek dwa modele: Moto G17 i Moto G17 Power. Są one niemal bliźniaczo podobne do siebie, a to, co je przede wszystkim odróżnia, to pojemność akumulatora. „Mocna” Motorola Moto G17 Power została bowiem wyposażona w akumulator o pojemności 6000 mAh, podczas gdy Moto G17 ma baterię 5200 mAh. Pierwszą z ww. Motek można ładować przewodowo z mocą 30 W, natomiast model podstawowy maksymalnie z mocą 18 W.

Motorola Moto G17 Power (źródło: Motorola)

Jeden i drugi smartfon ma też w wyświetlacz o przekątnej 6,72 cala i rozdzielczości Full HD ze szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji i 32 Mpix aparat na przodzie oraz 50 Mpix aparat główny i 5 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym na panelu tylnym. Tutaj warto wspomnieć, że plecki mają kolory z palety Pantone. Konkretniej są to Evening Blue, Alaskan Blue i Bordeaux.

Motorem napędowych nowych Motek jest z kolei procesor MediaTek Helio G81 Extreme, a ponadto na pokładzie znajduje się do 8 GB RAM i do 256 GB pamięci wbudowanej oraz slot na kartę pamięci w formacie microSD. Właściciele tych smartfonów otrzymają do dyspozycji również głośniki stereo z Dolby Atmos.

Motorola Moto G17 (źródło: Motorola)

Do tego producent deklaruje odporność na pył i wodę, zgodną z kryteriami klasy IP64.

Motorola Moto G17 vs Motorola Moto G17 Power – porównanie specyfikacji

Motorola Moto G17 Motorola Moto G17 Power Wyświetlacz LCD

6,72 cala

Full HD+

60 Hz

Corning Gorilla Glass 3 LCD

6,72 cala

Full HD+

60 Hz

Corning Gorilla Glass 3 Procesor MediaTek Helio G81 Extreme MediaTek Helio G81 Extreme RAM 4/8 GB 8 GB Pamięć wbudowana 128/256 GB 128/256 GB Slot na microSD TAK, do 1 TB TAK, do 1 TB Akumulator 5200 mAh

ładowanie do 18 W 6000 mAh

ładowanie do 30 W Aparat na przodzie 32 Mpix

f/2.2 32 Mpix

f/2.2 Aparat na tyle – główny 50 Mpix (f/1.8)

– ultraszerokokątny 5 Mpix (f/1.88) – główny 50 Mpix (f/1.8)

– ultraszerokokątny 5 Mpix (f/1.88) Łączność Blutooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, USB-C Blutooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, USB-C Czytnik linii papilarnych TAK, na bocznej krawędzi TAK, na bocznej krawędzi Złącze słuchawkowe 3,5 mm TAK TAK Radio FM TAK TAK Głośniki stereo TAK

Dolby Atmos TAK

Dolby Atmos Wymiary 165,67×75,98×8,17 mm 165,67×75,98×8,17 mm Waga 189,9 grama 201,5 grama Odporność IP64 IP64 System operacyjny Android 15 Android 15

Motorola Moto G17 i Motorola Moto G17 Power – cena i dostępność

Dziś polski oddział nie zdradził, kiedy dokładnie trafią do sprzedaży te dwie Motki ani ile będą kosztowały – informacje te zostaną ujawnione „bliżej terminu rozpoczęcia sprzedaży”. Pozostaje przypomnieć, że Motorola Moto G15 Power 8/256 GB kosztowała na start w Polsce 799 złotych, a Moto G15 8/128 GB – 649 złotych.

W Europie natomiast smartfon Motorola Moto G17 ma kosztować od 189 euro (równowartość około 800 złotych), a Moto G17 Power od 229 euro (~960 złotych), podobnie jak zaprezentowana również 28 stycznia 2026 roku Motorola Moto G67.