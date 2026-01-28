Nowa, tania Motorola ma „moc”

W 2026 roku Motorola powróciła na rynek mocnych smartfonów w znaczeniu wydajności. Równocześnie nie przestała pracować nad modelami, które mają inną „moc”. Do tej kategorii dołącza dziś kolejna Motka.
„Mocna” Motorola Moto G17 Power zadebiutowała i będzie dostępna w Polsce
Legendarna marka wprowadziła dziś na rynek dwa modele: Moto G17 i Moto G17 Power. Są one niemal bliźniaczo podobne do siebie, a to, co je przede wszystkim odróżnia, to pojemność akumulatora. „Mocna” Motorola Moto G17 Power została bowiem wyposażona w akumulator o pojemności 6000 mAh, podczas gdy Moto G17 ma baterię 5200 mAh. Pierwszą z ww. Motek można ładować przewodowo z mocą 30 W, natomiast model podstawowy maksymalnie z mocą 18 W.
Jeden i drugi smartfon ma też w wyświetlacz o przekątnej 6,72 cala i rozdzielczości Full HD ze szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji i 32 Mpix aparat na przodzie oraz 50 Mpix aparat główny i 5 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym na panelu tylnym. Tutaj warto wspomnieć, że plecki mają kolory z palety Pantone. Konkretniej są to Evening Blue, Alaskan Blue i Bordeaux.
Motorem napędowych nowych Motek jest z kolei procesor MediaTek Helio G81 Extreme, a ponadto na pokładzie znajduje się do 8 GB RAM i do 256 GB pamięci wbudowanej oraz slot na kartę pamięci w formacie microSD. Właściciele tych smartfonów otrzymają do dyspozycji również głośniki stereo z Dolby Atmos.
Do tego producent deklaruje odporność na pył i wodę, zgodną z kryteriami klasy IP64.
Motorola Moto G17 vs Motorola Moto G17 Power – porównanie specyfikacji
|Motorola Moto G17
|Motorola Moto G17 Power
|Wyświetlacz
|LCD
6,72 cala
Full HD+
60 Hz
Corning Gorilla Glass 3
|LCD
6,72 cala
Full HD+
60 Hz
Corning Gorilla Glass 3
|Procesor
|MediaTek Helio G81 Extreme
|MediaTek Helio G81 Extreme
|RAM
|4/8 GB
|8 GB
|Pamięć wbudowana
|128/256 GB
|128/256 GB
|Slot na microSD
|TAK, do 1 TB
|TAK, do 1 TB
|Akumulator
|5200 mAh
ładowanie do 18 W
|6000 mAh
ładowanie do 30 W
|Aparat na przodzie
|32 Mpix
f/2.2
|32 Mpix
f/2.2
|Aparat na tyle
|– główny 50 Mpix (f/1.8)
– ultraszerokokątny 5 Mpix (f/1.88)
|– główny 50 Mpix (f/1.8)
– ultraszerokokątny 5 Mpix (f/1.88)
|Łączność
|Blutooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, USB-C
|Blutooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, USB-C
|Czytnik linii papilarnych
|TAK, na bocznej krawędzi
|TAK, na bocznej krawędzi
|Złącze słuchawkowe 3,5 mm
|TAK
|TAK
|Radio FM
|TAK
|TAK
|Głośniki stereo
|TAK
Dolby Atmos
|TAK
Dolby Atmos
|Wymiary
|165,67×75,98×8,17 mm
|165,67×75,98×8,17 mm
|Waga
|189,9 grama
|201,5 grama
|Odporność
|IP64
|IP64
|System operacyjny
|Android 15
|Android 15
Motorola Moto G17 i Motorola Moto G17 Power – cena i dostępność
Dziś polski oddział nie zdradził, kiedy dokładnie trafią do sprzedaży te dwie Motki ani ile będą kosztowały – informacje te zostaną ujawnione „bliżej terminu rozpoczęcia sprzedaży”. Pozostaje przypomnieć, że Motorola Moto G15 Power 8/256 GB kosztowała na start w Polsce 799 złotych, a Moto G15 8/128 GB – 649 złotych.
W Europie natomiast smartfon Motorola Moto G17 ma kosztować od 189 euro (równowartość około 800 złotych), a Moto G17 Power od 229 euro (~960 złotych), podobnie jak zaprezentowana również 28 stycznia 2026 roku Motorola Moto G67.