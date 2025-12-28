Jakie słuchawki TWS wybrać? Te modele są najlepsze

Całkowicie bezprzewodowe słuchawki (TWS) zdominowały rynek słuchawek dokanałowych. W sprzedaży dostępne są setki różnych modeli, ale – oczywiście – nie wszystkie prezentują poziom, jakiego by się od nich oczekiwało. Zatem jakie słuchawki TWS wybrać na rok 2026? Oto ranking, w którym znajdziesz odpowiedź.

Najlepsze słuchawki TWS na rok 2026

Dobre słuchawki bezprzewodowe typu TWS muszą równocześnie spełniać kilka cech: być wyposażone w niezłe przetworniki i oferować dobrą jakość dźwięku (między innymi dzięki obsłudze bezstratnych kodeków – sprawdź poradnik, w którym Kuba w jasny sposób wyjaśnia, czym różnią się kodeki SBC, AAC, aptX, LDAC czy LHDC), poprzez mikrofony i odszumianie zapewniać komfortowe warunki do prowadzenia rozmów telefonicznych, mieć wygodną i solidną konstrukcję, a do tego długo działać między jednym ładowaniem a drugim.

Nie bez znaczenia jest też skuteczny system ANC, odpowiadający za redukcję hałasu z otoczenia i tym samym pozwalający odciąć się od świata zewnętrznego, by użytkownik mógł w pełni zanurzyć się w muzyce. Jeżeli zaś wolisz utrzymywać stały kontakt ze światem, zerknij do rankingu otwartych słuchawek TWS, wykorzystujących przewodnictwo kostne lub powietrzne.

Mając w głowie opisaną wyżej listę cech, właśnie takie modele wybrałem do tego zestawienia. Na ranking słuchawek TWS składa się 10 urządzeń dostosowanych do różnych potrzeb, preferencji i budżetów, ale wszystkie je łączy naprawdę wysoka jakość. Ich ceny rozpoczynają się nieco powyżej 500 złotych, a kończą blisko 2000 złotych. Jeśli szukasz czegoś tańszego, sprawdź ranking tanich słuchawek TWS, w którym polecam 9 modeli od niespełna 100 do 500 złotych, a jeśli założony tutaj budżet Ci odpowiada, rzuć okiem na poniższą listę…

Jakie słuchawki TWS? Ranking 2026:

Edifier NeoBuds Planar – bardzo dobre słuchawki TWS z hybrydowym ANC

– bardzo dobre słuchawki TWS z hybrydowym ANC Huawei FreeBuds Pro 4 – najlepsze słuchawki do smartfona w niezłej cenie

– najlepsze słuchawki do smartfona w niezłej cenie Sony WF-1000XM5 – cenione słuchawki TWS z ANC bliskim perfekcji

– cenione słuchawki TWS z ANC bliskim perfekcji Bowers & Wilkins Pi6 – wygodne słuchawki dokanałowe o niezłym brzmieniu

– wygodne słuchawki dokanałowe o niezłym brzmieniu Sennheiser Momentum True Wireless 4 – słuchawki TWS z dobrym basem

– słuchawki TWS z dobrym basem Audio-Technica ATH-TWX9 – słuchawki bezprzewodowe ze świetną sceną

– słuchawki bezprzewodowe ze świetną sceną Technic s EAH-AZ100 – najlepsze słuchawki TWS do 1000 złotych

– najlepsze słuchawki TWS do 1000 złotych Apple AirPods Pro 3 – doskonałe bezprzewodowe słuchawki do iPhone’a

– doskonałe bezprzewodowe słuchawki do iPhone’a Bowers & Wilkins Pi8 – dokanałowe słuchawki wyższej klasy

– dokanałowe słuchawki wyższej klasy Devialet Gemini II – najlepsze słuchawki bezprzewodowe do telefonu

Myślę, że nie ma co tego przeciągać, więc przejdźmy sobie po prostu do omówienia poszczególnych modeli w zestawieniu. Zostały one ułożone w kolejności od najtańszego do najdroższego.

Zaczynamy!

Edifier NeoBuds Planar – bardzo dobre słuchawki TWS z hybrydowym ANC

Ranking otwierają bezprzewodowe słuchawki Edifier NeoBuds Planar, stanowiące najlepszy dowód na to, że nie trzeba wydawać wiele, by kupić naprawdę dobry sprzęt. Model ten może pochwalić się wysokiej jakości przetwornikami planarnymi (stąd nazwa), a do tego jeszcze obsługą wielu zaawansowanych kodeków, na czele z LDAC, LHDC i aptX Lossless.

Kolejnym atutem tych słuchawek jest skuteczny, hybrydowy system ANC – sześć mikrofonów wychwytuje szumy i hałasy, a następnie algorytmy skutecznie redukują te niepożądane dźwięki. Całkiem przyzwoicie wypada również czas działania, sięgający 7,5 godzin solo oraz 30 godzin z etui.

Edifier NeoBuds Planar (fot. Edifier)

W dodatku są to wygodne i dobrze trzymające się uszu słuchawki, a klasa odporności IP55 oznacza, że ani pył, ani wilgoć nie robią na nich większego wrażenia. Krótko mówiac: to dobry sprzęt za stosunkowo nieduże pieniądze.

Najważniejsze cechy słuchawek Edifier NeoBuds Planar:

średnica membrany: 12 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 40000 Hz,

kodeki: SBC, AAC, LDAC, LHDC, aptX Adaptive, aptX Lossless,

łączność: Bluetooth 5.4,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

czas działania: 7,5 godzin (solo), 30 godzin (z etui),

odporność: IP55,

waga: 4,6 g (słuchawka), 62 g (zestaw),

cena i dostępność:

Huawei FreeBuds Pro 4 – najlepsze słuchawki do smartfona w niezłej cenie

Przygotowując ten ranking, poprosiłem o pomoc Kubę, który jest naszym ekspertem od słuchawek i każdego roku przez jego testowy warsztat przewalają się ich spore ilości. Ze wskazaniem swojego faworyta nie miał najmniejszego problemu.

Huawei FreeBuds Pro 4 – powiedział. – Jednym słowem mogę je opisać: fantastyczne. Wygląd (te subtelne złote wstawki), kompaktowość, wygoda, skuteczne ANC, kapitalny dźwięk pełen detali, jakość rozmów – petarda, uniwersalność użycia z praktycznie każdym systemem + kodek LDAC. No i cena – za te pieniądze dosłownie nie znajdziesz nic lepszego.

Huawei FreeBuds Pro 4 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Taki opis chyba dość jasno pokazuje, dlaczego tego modelu nie mogło zabraknąć w rankingu. Jedynym istotniejszym minusem można by nazwać czas pracy. Po włączeniu ANC można bowiem liczyć jedynie na 5 godzin działania (z etui zaś nie więcej niż 23 godziny). Po wyłączeniu redukcji szumów jest nieco lepiej – wtedy to, odpowiednio, 7 i 33 godziny.

Najważniejsze cechy słuchawek Huawei FreeBuds Pro 4:

średnica membrany: 11 mm,

pasmo przenoszenia: 14 – 48000 Hz,

kodeki: SBC, AAC, LDAC, LHDC 4.0,

łączność: Bluetooth 5.2,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

czas działania: 7 godzin (solo), 33 godzin (z etui),

odporność: IP54,

waga: 5,8 g (słuchawka), 58,6 g (zestaw),

cena i dostępność:

Sony WF-1000XM5 – cenione słuchawki TWS z ANC bliskim perfekcji

To nie przypadek, że każdy kolejny model z tej serii trafia praktycznie do każdego rankingu najlepszych słuchawek TWS. Firma Sony opanowała sztukę tworzenia takich urządzeń do perfekcji.

Aktualnie optymalnym wyborem jest WF-1000XM5 – nawet, jeśli nie doskonałym, to bliskim tejże doskonałości. Muzyka w tych słuchawkach brzmi przyjemnie, wygoda użytkowania stoi na naprawdę wysokim poziomie, no i – to, z czego Japończycy słyną – ANC działa po mistrzowsku.

Sony WF-1000XM5 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Owszem, kosztują sporo. Jednak – jak podsumował Kuba w swojej recenzji – WF-1000XM5 to bardzo kompletne, iście flagowe słuchawki prawdziwie bezprzewodowe, wypakowane po brzegi funkcjami. Jeśli nie wymagasz audiofilskiej naturalności w brzmieniu po wyjęciu z pudełka, a liczy się dla Ciebie po prostu wysoka jakość dźwięku i świetne ANC – to jest jeden ze słuszniejszych wyborów.

Najważniejsze cechy słuchawek Sony WF-1000XM5:

średnica membrany: 8,4 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 40000 Hz,

kodeki: SBC, AAC, LDAC,

łączność: Bluetooth 5.3,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

czas działania: 8 godzin (solo), 24 godziny (z etui),

odporność: IPX4,

waga: 5,9 g (słuchawka), 50,8 g (zestaw),

cena i dostępność:

Bowers & Wilkins Pi6 – wygodne słuchawki dokanałowe o niezłym brzmieniu

Słuchawki Bowers & Wilkins Pi6 to sensowny wybór w akceptowalnej cenie. Mają dość uniwersalną charakterystykę, dzięki czemu dobrze sprawdzają się przy słuchaniu muzyki reprezentującej różne gatunki, choć najlepiej czują się w rocku i ambitnym popie.

O odpowiednie brzmienie dbają wysokiej klasy 12-milimetrowe przetworniki z biocelulozy oraz kodek aptX Adaptive. Zarówno wysokie tony, jak i basy są traktowane we właściwy sposób. Dodam jeszcze, że słuchawki bez zarzutu spisują się również podczas prowadzenia rozmów telefonicznych, jeśli ma to dla Ciebie znaczenie.

Bowers & Wilkins Pi6 (fot. Bowers & Wilkins)

Po stronie ich plusów wypada również zapisać 8-godzinny czas działania na jednym ładowaniu (a wraz z etui wydłuża się do 24 godzin), całkiem skuteczny system ANC oraz konstrukcję, która równocześnie jest wygodna, estetyczna i wytrzymała.

Najważniejsze cechy słuchawek Bowers & Wilkins Pi6:

średnica membrany: 12 mm,

pasmo przenoszenia: b/d,

kodeki: SBC, AAC, aptX Adaptive,

łączność: Bluetooth 5.4,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

czas działania: 8 godzin (solo), 24 godziny (z etui),

odporność: IP54,

waga: 7 g (słuchawka), 60 g (zestaw),

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Bowers & Wilkins Pi6 ok. 730 zł Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Sennheiser Momentum True Wireless 4 – słuchawki TWS z dobrym basem

Kolejnym zdecydowanie godnym rozważenia modelem jest Sennheiser Momentum True Wireless 4. Nie są to najnowsze słuchawki na rynku, ale wciąż należą do ścisłej czołówki w zestawieniu najlepszych modeli do tysiaka.

Jakie są te słuchawki? Ogólnie mega fajne. Nietypowy wygląd przez to materiałowe wykończenie etui, rozbudowana apka, mocne brzmienie, kodek aptX Lossless, całkiem dobre ANC, bardzo dobra bateria… – wymieniał atuty Kuba. W recenzji dodał, że pod względem jakości dźwięku są one jednymi z najlepszych TWS-ów dostępnych obecnie na rynku.

Sennheiser Momentum True Wireless 4 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Minusy zaś sprowadzają się tu przede wszystkim do ANC (które nie jest złe, ale konkurencja – jak chociażby Huawei – potrafi robić to lepiej) oraz sterowania dotykowego, które nie zawsze jest intuicyjne, a elementy sterujące – czasem zbyt czułe. Do samej specyfikacji, z pasmem przenoszenia od 5 do 21000 Hz, dynamiką na poziomie 107 dB czy czasem działania sięgającym 7 godzin solo lub 30 godzin z etui (przy włączonym odszumianiu), trudno mieć zastrzeżenia.

Najważniejsze cechy słuchawek Sennheiser Momentum True Wireless 4:

średnica membrany: 7 mm,

pasmo przenoszenia: 5 – 21000 Hz,

kodeki: SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX Lossless,

łączność: Bluetooth 5.4,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

czas działania: 7 godzin (solo), 30 godzin (z etui),

odporność: IP54,

waga: 6,2 g (słuchawka), 78,6 g (zestaw),

cena i dostępność:

Audio-Technica ATH-TWX9 – słuchawki bezprzewodowe ze świetną sceną

W rankingu znalazło się też miejsce dla modelu Audio-Technica ATH-TWX9, będącego naprawdę mocnym zawodnikiem, jeśli chodzi o najlepsze słuchawki TWS do 1000 złotych.

To, co działa na ich korzyść, to bardzo wysoka jakość wykonania, nienaganna ergonomia, skutecznie działająca redukcja szumów oraz obsługa najnowszych kodeków aptX i świetne brzmienie. Przetworniki o średnicy 5,8 mm robią kawał dobrej roboty i oferują pasmo przenoszenia od 10 do 40000 Hz, a technologia Sony 360 Reality Audio zapewnia realistyczne efekty przestrzenne.

Co nie zagrało? Tutaj lista jest zdecydowanie krótsza i sprowadza się na dobrą sprawę do czasu działania, sięgającego niespełna 19 godzin i to wraz z etui. Skoro już jesteśmy przy etui, wypada też wspomnieć o gumowanym materiale wykorzystanym do jego wykończenia – istnieje ryzyko, że nie wytrzyma w dobrym stanie tak długo, jak można by sobie tego życzyć.

Najważniejsze cechy słuchawek Audio-Technica ATH-TWX9:

średnica membrany: 5,8 mm,

pasmo przenoszenia: 10 – 40000 Hz,

kodeki: SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive,

łączność: Bluetooth 5.2,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

czas działania: 6 godzin (solo), 18,5 godziny (z etui),

odporność: IPX4,

waga: 5,4 g (słuchawka), 67 g (zestaw),

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Audio-Technica ATH-TWX9 ok. 1000 zł Allegro RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Technics EAH-AZ100 – najlepsze słuchawki TWS do 1000 złotych

Jako najlepsze słuchawki do 1000 złotych polecam jednak Technics EAH-AZ100, których recenzję jakiś czas temu przygotował wspomniany tu już niejednokrotnie Kuba. – Nie spodziewałem się po nich, że będą aż tak kompletne – przyznał.

Są super wykonane i wygodne, mają rewelacyjną baterię, brzmienie doskonałe, ANC świetne, LDAC, multipoint do 3 urządzeń co jest rzadkością… Drogie, ale warte swojej ceny – podsumował, a w recenzji nazwał je bliskimi ideału.

Technics EAH-AZ100 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Jeśli chodzi o podstawowe parametry, mamy do czynienia z 10-milimetrowymi przetwornikami z płynem magnetycznym, obsługą Hi-Res Audio i dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos, adaptacyjną redukcją szumów i akumulatorami zapewniającymi do 10 godzin działania solo i 28 godzin z etui.

Najważniejsze cechy słuchawek Technics EAH-AZ100:

średnica membrany: 10 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 40000 Hz,

kodeki: SBC, AAC, LDAC,

łączność: Bluetooth 5.3,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

czas działania: 10 godzin (solo), 28 godzin (z etui),

odporność: IPX4,

waga: 5,9 g (słuchawka), 53,8 g (zestaw),

cena i dostępność:

Apple AirPods Pro 3 – doskonałe bezprzewodowe słuchawki do iPhone’a

Jeśli interesują Cię najlepsze słuchawki do iPhone’a, a budżet nie gra roli, oczywistym wyborem będą AirPods Pro 3. generacji. Za pewne nieporozumienie można uznać, że słuchawki kosztujące ponad 1000 złotych nie mają kodeków bezstratnego audio. Niemniej jednak nadrabiają to doskonałą współpracą z urządzeniami Apple, no i tym, co najważniejsze…

Bo AirPods Pro 3. generacji oferują naprawdę świetne brzmienie (nie dudnią basem, choć jest go sporo, ani nie syczą górami – jak podsumował Kuba) i genialnie spisują się też podczas rozmów telefonicznych. Nietrudno docenić także dźwięk przestrzenny w formacie Dolby Atmos, a aktywna redukcja hałasu działa nieprzeciętnie dobrze. Trudno byłoby też przyczepić się do wygodny noszenia i komfortu użytkowania. Słowem: rewelacja.

Apple AirPods Pro 3 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Kuba po testach przyznał im notę 8,8/10, co nie wymaga chyba szerszego komentarza. Warto za to wspomnieć o nieczęsto spotykanym bajerze, jakim jest pomiar tętna.

Najważniejsze cechy słuchawek Apple AirPods Pro 3:

średnica membrany: b/d,

pasmo przenoszenia: b/d,

kodeki: SBC, AAC,

łączność: Bluetooth 5.3,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

czas działania: 8 godzin (solo), 24 godzin (z etui),

odporność: IP57,

waga: 5,6 g (słuchawka), 55,1 g (zestaw),

cena i dostępność:

Bowers & Wilkins Pi8 – dokanałowe słuchawki wyższej klasy

Tuż przed końcem rankingu nadszedł czas na Bowers & Wilkins Pi8. To model, nad którym rozpływa się cała branża. Ze świecą szukać negatywnych opinii na jego temat. Jedynie cena potrafi odstraszyć, no ale jeśli chce się produktu wyższej klasy, to trzeba za niego odpowiednio zapłacić.

Recenzenci wskazują na to, że wyposażone w 12-milimetrowe przetworniki Carbon Core słuchawki oferują bogate i dobrze wyważone brzmienie, są wygodne i solidnie wykonane i jak na swoje możliwości działają całkiem długo, bo do 6,5 godziny solo oraz 20 godzin z etui. Plusem jest też szybkie ładowanie – po kwadransie uzyskujemy mniej więcej 2 godziny grania.

Bowers & Wilkins Pi8 (fot. Bowers & Wilkins)

Możesz też oczekiwać systemu redukcji szumów, pyło- i wodoodporności w klasie IP54 oraz wygodnego sterowania. Jeśli pieniądze nie grają roli, jest to zdecydowanie jeden z najlepszych wyborów, jakie można podjąć.

Najważniejsze cechy słuchawek Bowers & Wilkins Pi8:

średnica membrany: 12 mm,

pasmo przenoszenia: b/d,

kodeki: SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX Lossless,

łączność: Bluetooth 5.4,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

czas działania: 6,5 godziny (solo), 20 godzin (z etui),

odporność: IP54,

waga: 7 g (słuchawka), 60 g (zestaw),

cena i dostępność:

Devialet Gemini II – najlepsze słuchawki bezprzewodowe do telefonu

I wreszcie crème de la crème: Devialet Gemini II. Bardzo drogie, ale i bardzo dobre słuchawki bezprzewodowe, które regularnie trafiają do rankingów najlepszych tego typu urządzeń dla osób, które poszukują prawie audiofilskiej jakości. Zresztą, odpowiada za nie firma słynąca z produkcji astronomicznie drogich (i dobrych) głośników.

Chwalone są za czystość brzmienia, bogactwo detali, mocne basy i klarowne wokale. Do tego pozwalają cieszyć się ulubioną muzyką w pełnym odcięciu od hałasu i zgiełku, dzięki wyjątkowo skutecznemu systemowi wygłuszania szumów.

Devialet Gemini II (fot. Devialet)

Słuchawki Devialet Gemini II są też bardzo wygodne, ale żeby nie było tak kolorowo, to działają nieco krócej niż konkurencyjne modele. Wytrzymują mianowicie maksymalnie 5 godzin (tyle dobrze, że z etui da się wydłużyć ten czas do 22 godzin). Nie są też aż tak odporne – producent deklaruje klasę IPX4, co oznacza brak ochrony przed pyłem i tylko minimalną ochronę przed wilgocią.

Najważniejsze cechy słuchawek Devialet Gemini II:

średnica membrany: 10 mm,

pasmo przenoszenia: 5 – 20000 Hz,

kodeki: SBC, AAC, aptX,

łączność: Bluetooth 5.2,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

czas działania: 5 godzin (solo), 22 godziny (z etui),

odporność: IPX4,

waga: 6 g (słuchawka), 65 g (zestaw),

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Devialet Gemini II ok. 1700 zł Allegro Zawiera linki afiliacyjne.

Jeśli nawet słuchawki Devialet Gemini II wydają Ci się niewystarczające, zerknij na Noble Audio FoKus Rex 5. Wyglądają dziwacznie i są duże, ale w środku siedzi kawał technologii rodem z przewodowych monitorów dousznych (łącznie pięć przetworników!). Brzmienie jest fantastyczne, ale cena odstrasza (przekracza 2000 złotych). Problemem może też być dostępność, ale jeśli uda Ci się je zdobyć, a nazywasz się audiofilem, to ryzyko, że będziesz narzekać, jest minimalne.

I to by było na tyle. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowej pomocy w poszukiwaniu idealnego modelu dla siebie, jak zwykle sekcja komentarzy pozostaje do Twojej dyspozycji.