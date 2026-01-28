Złodziej odpuści sobie kradzież twojego telefonu, jeśli włączysz te opcje

Na smartfonach pojawiły się nowe funkcje ochrony przed kradzieżą. Dzięki nim możesz jeszcze lepiej zabezpieczyć swój telefon. To może być doskonała ochrona przez złodziejami.

Nowa funkcja Google jeszcze lepiej zabezpieczy Twój smartfon przed złodziejami

Smartfony nie są już tylko zwyczajnym urządzeniem służącym do utrzymywania kontaktu. Obecnie urządzenia te mają potężne możliwości i bez większego problemu mogą zastąpić Twój portfel z kartami i dokumentami, a nawet klucze do domu czy samochodu. Wygodne rozwiązania mogą jednak zapędzić nas w przysłowiowy kozi róg, gdy smartfon zostanie zagubiony lub skradziony. Z pomocą przychodzą nowoczesne formy zabezpieczeń i uwierzytelniania.

Google w najnowszej aktualizacji Androida 16 (i nowszych) wdraża funkcje, które mają znacznie utrudnić „pracę” złodziei. Poprawiony system ma teraz podejść do sytuacji kradzieży w nieco inny sposób i skoncentrować się na zapobieganiu, ochronie oraz odzyskiwaniu danych, a nie tylko reagowaniu na kradzież. Jak wspomina Google, zaktualizowany Android ulepszy też uwierzytelnianie, biometrię, zdalne sterowanie i ustawienia regionalne.

Włącz tę funkcję w telefonie i zabezpiecz się przed złodziejami

Użytkownicy smartfonów z Androidem zyskują więcej opcji uwierzytelniania na poziomie ekranu blokady. Do ustawień systemowych w ramach Ochrony w razie kradzieży dołącza nowy suwak, dzięki któremu zyskasz większą kontrolę nad sposobem odblokowania i tym, co wydarzy się z urządzeniem, gdy ktoś wielokrotnie podejmie próbę złamania PIN-u. Czas blokady po nieudanych próbach zostaje wydłużony, choć jednocześnie Google podkreśla, że identyczne błędne próby nie wliczają się do limitu.

Ochrona przed kradzieżą (źródło: Google)

Warto wspomnieć, że przydatnym rozwiązaniem (działającym już wcześniej) jest możliwość zdalnego zablokowania urządzenia po numerze telefonu w razie utraty sprzętu za pośrednictwem strony internetowej. Co ważne, funkcja ta musi być wcześniej aktywowana w smartfonie, co naprawdę zajmuje krótką chwilę.

Aby włączyć tę opcję wystarczy znaleźć w ustawieniach kategorię dotyczącą bezpieczeństwa i prywatności, a następnie przejść do sekcji odblokowywania urządzenia i zakładki Ochrona w razie kradzieży. Ostatnim krokiem jest włączenie Blokady zdalnej oraz zatwierdzenie numeru telefonu. Teraz dodatkowo możesz teraz wprowadzić opcjonalne pytanie bezpieczeństwa.

Podkreślę, że włączenie powyższych funkcji nigdy nie daje 100% ochrony przed tym, że złodziej po przejęciu Twojego urządzenia sobie odpuści. Warto jednak wiedzieć, że im więcej użytkowników z nich skorzysta, tym więcej złodziei zrozumie, że ma marne szanse na odblokowanie dostępu do urządzenia.

Wspomnę, że w Brazylii dwie dodatkowe funkcje ochrony przed kradzieżą są teraz domyślnie włączone. Mowa tutaj o blokadzie wykrywania kradzieży i zdalnej blokadzie.

Gemini 3 w wyszukiwarce Google – będzie łatwiej i płynniej

Google wprowadza też dwie nowe aktualizacje do swojej wyszukiwarki. Według technologicznego giganta z Mountain View opcje te mają przybliżyć użytkowników do możliwości zadawania pytań o wszystko, co przychodzi Ci do głowy – bez względu na to, jak długie i złożone są pytania – i znajdowania dokładnie tego, czego potrzebujesz.

Gemini 3 staje się domyślnym modelem dla Przeglądu od AI w wyszukiwarce Google na całym świecie. Według przedsiębiorstwa, dzięki temu użytkownicy otrzymują najlepszą w swojej klasie odpowiedź AI bezpośrednio na stronie wyników wyszukiwania. Firma ułatwia też płynne przejście z Przeglądu od AI do konwersacji z botem sztucznej inteligencji w trybie AI.