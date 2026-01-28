Lepszy niż papier? Samsung pokazał ekran genialny w swojej prostocie

Karty dań, broszury i tablice informacyjne, plakaty, banery reklamowe… Dziś wszystkie te elementy opierają się albo na papierze, albo na zużywających sporo zasobów wyświetlaczach elektronicznych (najczęściej typu LCD). Samsung podjął starania, by zaoferować coś bardziej efektywnego i zrównoważonego, bez poświęcania jakości.

Samsung prezentuje kolorowy ekran E Ink wielkości kartki A4

Pomysłem Samsunga jest kolorowy wyświetlacz e-papierowy o przekątnej 13 cali (model EM13DX). Rozmiarem przypomina kartkę papieru formatu A4, dzięki czemu może znaleźć wiele różnych zastosowań. Cechuje go przy tym wysoka rozdzielczość: 1600×1200 pikseli, więc i o szczegółowość można być spokojnym.

Dzięki temu, że jest to panel wykonany w technologii e-papieru, zużywa energię tylko podczas zmiany wyświetlanej treści (i to bardzo niewielkie ilości). Samo jej utrzymywanie natomiast odbywa się przy zerowym poborze mocy.

Biożywica z fitoplanktonu i plastik z recyklingu

Przejdźmy jednak do tego, co – zdaniem producenta – najważniejsze i najbardziej wyróżniające opisujące urządzenie. Otóż EM13DX to pierwszy na świecie wyświetlacz profesjonalny, którego obudowa została częściowo wykonana z biożywicy pochodzącej z fitoplanktonu – to ekologiczny materiał, stanowiący interesującą alternatywę dla tworzyw sztucznych bazujących na ropie naftowej.

Poza biożywicą (stanowiącą 10%) obudowa została wykonana także z recyklingowanego plastiku (45%) – wartości te zostały potwierdzone przez organizację certyfikacyjną UL. Tego typu rozwiązania pozwoliły zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w procesie produkcyjnym o ponad 40%. W trosce o środowisko naturalne producent postawił też na wykonane w 100% z papieru pudełko i wyściółkę.

Samsung EM13DX (źródło: Samsung)

Kolejnym atutem tego urządzenia ma być łatwa kontrola treści. Sterować urządzeniem i decydować o tym, co wyświetla, można zarówno lokalnie, jak i zupełnie zdalnie – wykorzystując w tym celu aplikację na smartfony z Androidem oraz iPhone’y. Dysponuje dwoma portami USB oraz zarówno modułem Wi-Fi, jak i Bluetooth.

Największą wadą z kolei mogą okazać się gabaryty. Wprawdzie waga na poziomie 0,9 kg i grubość poniżej 18 mm to całkiem atrakcyjne wartości, ale niekoniecznie, jeśli panel miałby być traktowany jako urządzenie mobilne. Zainstalowany gdzieś na stałe mógłby być za to idealny.

Alternatywa dla tradycyjnych ekranów i papieru

Ostatecznie więc 13-calowy wyświetlacz Samsung Color E-Paper może okazać się bardzo interesującą alternatywą dla urządzeń digital signage oraz tradycyjnych, drukowanych nośników informacji wizualnej. Szczególnie że jest przystosowany do pracy w trybie 24/7.

Wszystko będzie zależeć od ceny – tę mamy nadzieje poznać podczas lutowych targów ISE 2026, gdzie odbędzie się oficjalna prezentacja.