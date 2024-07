Samsung Galaxy Buds 3 i Buds 3 Pro oficjalnie. Pierwsze takie słuchawki w ofercie marki

Po niemal dwóch latach od premiery ostatnich flagowych słuchawek prawdziwie bezprzewodowych, czyli modelu Galaxy Buds 2 Pro, firma Samsung – wraz z nowymi składakami Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6 oraz zegarkami Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch Ultra – zaprezentowała kolejną generację swoich pchełek TWS. Nowe Samsung Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro przynoszą ogromne zmiany już pod kątem wizualnym, zatem co nowego pojawiło się w środku?

Samsung Galaxy Buds 3 to model dla fanów pchełek dousznych

Poprzednie generacje słuchawek Galaxy Buds były pchełkami o dokanałowej konstrukcji (a więc z gumkami), w całości mieszczącymi się w uchu, czyli bez wystających patyczków. Nowy model diametralnie zrywa nie tylko ze starym wzornictwem, ale i konstrukcją, tym samym celując w inną grupę konsumentów.

Nie dość, że Samsung Galaxy Buds 3 są słuchawkami dousznymi, a zatem pozbawionymi gumek, to przy tym ich wygląd zaczął przypominać doskonale znane AirPods autorstwa Apple. Patrząc na to, że słuchawki douszne wciąż cieszą się sporą popularnością, a produktów tego typu na rynku jest mało, ruch Samsunga zdaje się być w pełni uzasadniony. Zwłaszcza, że do tej pory jedynym modelem w ofercie firmy, który wyróżniał się douszną, a nie dokanałową konstrukcją, były Galaxy Buds Live sprzed… czterech lat.

Bynajmniej nie oznacza to wcale, że Galaxy Buds 3 to kopia AirPods 3. generacji, bowiem znalazło się tutaj sporo smaczków, które nadają ich wyglądowi oryginalnego sznytu. Zaczynając od półprzezroczystej klapki etui, poprzez nietypowe, kolorowe oznaczenia kanałów, na kanciastych trzpieniach słuchawek kończąc. No dobrze, ale co znalazło się w specyfikacji?

Samsung Galaxy Buds 3 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Wraz ze smartfonami z linii Galaxy S24, Samsung rozpoczął popularyzowanie swoich rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Teraz, Galaxy AI dotarło także do słuchawek. W pewnym sensie. Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro zostały wyposażone w funkcję Interpreter – tłumacza na żywo.

Aby ona działała, muszą być połączone z np. Galaxy Z Fold 6 albo Galaxy Z Flip 6. Wówczas, słuchawki za pośrednictwem smartfona tłumaczą mowę na żywo i przekazują do naszych uszu już przetłumaczone słowa. Znalazła się także funkcja sterowania głosem, by z pomocą poleceń zmienić utwór lub wstrzymać odtwarzanie bez dotykania słuchawek ani smartfona.

Z pozostałych cech, producent zaimplementował także aktywną redukcję szumów, choć o tym, jak ona będzie działać w przypadku słuchawek bez gumek, przekonamy się w trakcie testów.

Za brzmienie Galaxy Buds 3 odpowiadają przetworniki dynamiczne o średnicy 11 milimetrów, a wysoką jakość dźwięku (do 24-bit/96 kHz) ma zapewniać technologia Ultra High Quality Audio, opierająca się o autorski, ulepszony kodek SSC HiFi, obsługiwany na smartfonach Samsung. Jest także dźwięk 360 z Direct Multi-Channel.

Także rozmowy telefoniczne mają być oferowane w wyższej jakości za sprawą uczenia maszynowego, które ma izolować nasz głos od hałasów otoczenia i przekazywać go w naturalnym brzmieniu do rozmówcy. Zastosowane w Samsung Galaxy Buds 3 akumulatory mają pozwolić na 5 godzin działania z włączonym ANC (6 godzin bez niego) i do 24 godzin z futerałem ładującym (do 30 h bez ANC).

Samsung Galaxy Buds 3 w białym i srebrnym kolorze (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Samsung Galaxy Buds 3 Pro, czyli słuchawki bez kompromisów

W dużej mierze Samsung Galaxy Buds 3 Pro bazują na modelu bez dopisku Pro. Możemy to dostrzec już na pierwszy rzut oka – identyczny kształt i wygląd etui ładującego, jak i samych pchełek oraz takie same, dwie wersje kolorystyczne. Różnicą jest jednak typ konstrukcji. Galaxy Buds 3 Pro to już słuchawki dokanałowe, a zatem wyposażone w silikonowe nakładki w różnych rozmiarach.

Drugą wizualną różnicą, zarezerwowaną dla modelu Pro, jest Blade Lights. Pod tą dość enigmatyczną nazwą kryje się ozdobne oświetlenie obu pchełek. Style świecenia można zmienić w aplikacji Galaxy Wearable, a także wyłączyć i włączyć je bezpośrednio z poziomu sterowania słuchawek.

Jak przystało na słuchawki Pro, priorytetem jest przede wszystkim jakość dźwięku. Względem podstawowego modelu, Samsung zastosował zestaw dwóch przetworników – dynamiczny, niskotonowy o średnicy 10,5 mm, oraz planarny 6,1 mm, odpowiadający za wysokie tony, a także podwójne wzmacniacze. Tu również nie zabrakło 24-bitowego dźwięku HiFi za sprawą kodeku SSC QHD oraz dźwięku przestrzennego 360.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro i Buds 3 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Idąc dalej, Samsung Galaxy Buds 3 Pro zostały wyposażone w ANC z funkcją adaptacyjnej eliminacji zakłóceń, dzięki której słuchawki w trakcie słuchania muzyki analizują dźwięki dookoła nas i dostosowują głośność.

Są one także w stanie rozpoznawać sygnały alarmowe (np. przejeżdżającej karetki) oraz wykrywać głos – w tym ostatnim wypadku automatycznie przełączają się w tryb kontaktu i zmniejszają głośność. Podobną funkcję, zwaną Adaptive Audio, oferują AirPods Pro 2, co miałem okazję przetestować. Tym samym, bardzo jestem ciekaw, jak będzie działać to w przypadku Galaxy Buds 3 Pro.

Galaxy Buds 3 Pro względem Buds 3 oferują także nieco lepszy czas pracy na baterii – do 7 godzin ciągłej pracy bez ANC oraz do 6 godzin z włączoną redukcją hałasów, natomiast wraz z etui do 26 godzin z uruchomionym ANC i do 30 godzin bez niego. Oba modele łączą się ze smartfonami za pośrednictwem Bluetooth 5.4 i są wyposażone w funkcję Auto Switch, pozwalającą przełączać się między urządzeniami Samsung.

7.5 Ocena 9.2 Ocena

Ceny i oferta przedsprzedażowa

Na koniec pozostała nam ta najmniej przyjemna kwestia, czyli ceny. Przedsprzedaż obu modeli słuchawek startuje dzisiaj, tj. 10 lipca, i potrwa do 23 lipca, a start regularnej sprzedaży został zaplanowany na dzień później, 24 lipca.

Oba modele słuchawek są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych – białej oraz srebrnej. Douszne Samsung Galaxy Buds 3 zostały wycenione na 749 złotych, natomiast za bardziej wypasione Buds 3 Pro klientom przyjdzie zapłacić 1029 złotych.

Zdecydowanie kusząca może okazać się promocja przedsprzedażowa. W niej bowiem, kupując Galaxy Buds 3 zyskamy cashback w kwocie 200 złotych, z kolei po zakupie modelu Buds 3 Pro zwrot gotówki wyniesie 300 złotych. W obu przypadkach, gratisowo dołączane jest także etui Clip Case z karabińczykiem.

Oprócz tego, Samsung przygotował także specjalną ofertę Multi Buy Offer, w której można zyskać jeszcze większy zwrot gotówki. Na czym to polega? Kupując dwa premierowe sprzęty z różnych kategorii, np. smartfon i zegarek, otrzymamy dodatkowe 400 złotych cashbacku, natomiast jeśli wybierzemy trzy urządzenia, tj. smartfon, zegarek i słuchawki, dodatkowy zwrot na konto wyniesie już aż 600 złotych. Promocja obejmuje jednak wyłącznie zaprezentowane właśnie urządzenia, czyli Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6, Watch 7 i Watch Ultra oraz Buds 3 i Buds 3 Pro.

Dla porównania, podstawowe Galaxy Buds 2 kosztowały na start 649 złotych, z kolei model Galaxy Buds 2 Pro – 999 złotych, a warto przy tym wziąć pod uwagę, że od premiery Buds 2 minęły niemalże trzy lata, zaś Buds 2 Pro debiutowały dwa lata temu. Nie jest to więc ogromny wzrost cen, zwłaszcza, że na start oba modele można kupić w niższej cenie.

Oprócz sklepu Samsunga, pchełki Galaxy Buds 3 są dostępne na stronach elektromarketów takich jak x-kom, czy RTV Euro AGD. Podobnie rzecz się ma z Galaxy Buds 3 Pro: trafimy na nie w sklepie samsung.com, a także w x-kom oraz RTV Euro AGD (te linki to linki afiliacyjne, kupując za ich pomocą wspieracie Tabletowo – dziękujemy!).