Epic Games z darmową grą dla fanów składania modeli!

Epic Games z pewnością przyzwyczaiło nas do udostępniania darmowych produkcji co tydzień. Raz trafiają się perełki, jak chociażby Grand Theft Auto V, podczas gdy innym razem mamy do czynienia z mało interesującymi grami. Tym razem jednak wytypowane tytuły są naprawdę ciekawe! Szczególnie dla fanów składania modeli wszelkiego rodzaju.

Kolejne darmówki w Epic Games

Konkurent dla platformy Valve pragnie walczyć o uwagę klientów poprzez rozdawanie darmowych gier co tydzień. Czy mu to wychodzi, to kwestia dyskusyjna, niemniej fakt pozostaje taki, że gracze posiadający konto w Epic Games Store regularnie powiększają swoje biblioteki bez wydawania pieniędzy. Oferta w tym tygodniu jest nad wyraz ciekawa, ponieważ mamy do czynienia z dwiema ubiegłorocznymi grami, które zostały całkiem dobrze przyjęte.

Pierwszą z nich jest Model Builder, czyli produkcja naszego rodzimego studia Moonlit S.A. Wspomniana gra jest skierowana do wszystkich osób, które interesują się zarówno grami, jak i szeroko pojętym modelarstwem. Tytuł ten pozwala bowiem na składanie, kolekcjonowanie oraz wystawianie różnego rodzaju modeli, znanych z szerokiej gamy dzieł kultury i nie tylko. Miecz świetlny? Nie ma sprawy. Myśliwiec lub czołg z okresu II Wojny Światowej? Oczywiście, że jest!

Gra zdobyła przychylne noty od społeczności na Steam, gdzie pozytywnie oceniło ją aż 77% spośród niemal 1000 osób. Podstawowa wersja gry kosztuje na platformie Gabena nieco ponad 70 złotych, toteż zgarnięcie jej za darmo w Epic Games Store brzmi, niczym nad wyraz dobry interes!

Przy okazji możecie odebrać drugą darmową produkcję, jaką jest Soulstice. To RPG akcji zostało wydane we wrześniu 2022 roku i zyskało na Steam całkiem pozytywne noty. Nie jest to może Saints Row IV: Re-Elected, ale jak to mówią – za darmo to i ocet słodki. Szczególnie że gra została wyceniona na ponad 140 złotych, toteż jeśli jakimś cudem nie macie w co grać, a przepadacie za grami RPG, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprawdzić produkcję włoskiego Reply Game Studios.

Obie darmowe gry możecie odebrać sklepie Epic Games do 5 października 2023 roku, do godziny 16:59. Następnie, punktualnie o godzinie 17:00, zostanie udostępniona gra Godlike Burger, która aktualnie kosztuje 71,99 złotych i polega na kierowaniu „najbardziej szaloną restauracją w galaktyce”. Niektórzy mogą być jednak nią zniesmaczeni, ponieważ jest ona brutalna i jest w niej obecny… kanibalizm.