Nowa wersja Android Auto już dostępna. Jak zainstalować aktualizację?

Google udostępniło Android Auto 10.5. Aktualizacja już trafia do pierwszych użytkowników i miejmy nadzieję, że nie wprowadza nowych błędów. Jeśli wciąż nie widzicie nowej wersji w Google Play, to istnieje obejście tego problemu.

Nowa wersja Android Auto dostępna do pobrania

Nie bez powodu na wstępie napisałem o nadziei dotyczącej braku nowych błędów. Niestety, stanowczo zbyt często słyszymy o różnych problemach z oprogramowaniem Google skierowanym do kierowców. Momentami można odnieść wrażenie, że firma nie zatrudnia tutaj żadnego zespołu odpowiadającego za kontrolę jakości.

Zostawmy jednak temat błędów na inną dyskusję, bo o nich w przypadku wersji Android Auto 10.5 nie jest obecnie głośno. Pozostaje trzymać kciuki, że nie zmieni się to w najbliższej przyszłości. Co jednak wprowadza nowa aktualizacja? Google niestety nie jest zbyt wylewne w tej kwestii.

Firma z Mountain View zazwyczaj nie chwali się zmianami w Android Auto. Wyjątek to większe aktualizacje, które wprowadzają duże zmiany. W innych scenariuszach zazwyczaj musimy polegać na nowościach odkrytych przez społeczność. Aktualne informacje wskazują, że tym razem mamy do czynienia tylko ze zmianami „pod maską”. Oznacza to, że Google mogło skupić się na usunięciu znalezionych błędów, a także na wprowadzeniu małych poprawek. Możliwe również, że w kodzie zostały wprowadzone zmiany, które przygotowują oprogramowanie do nowych, dużych funkcji, które zadebiutują w najbliższej przyszłości.

(fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Skoro już poruszyliśmy temat większych zmian, to wypada dodać, że niedawno mogliśmy dowiedzieć się o otwarciu Android Auto na nowe kategorie aplikacji. Google wówczas poinformowało, że aplikacje WebEx by Cisco i Zoom zostaną oddane w ręce użytkowników.

Jak zainstalować Android Auto 10.5?

Nowa wersja udostępniana jest stopniowo, a więc jeszcze nie wszyscy użytkownicy mogą mieć możliwość pobrania aktualizacji z Google Play. Jak zauważa serwis Autoevolution, cały proces może potrwać nawet kilka tygodniu. Pozostaje wykazać się sporą dawką cierpliwości lub skorzystać z alternatywnej metody.

Najbardziej rozsądny sposób to oczywiście pobranie aktualizacji wprost z Google Play. Jeśli nie należycie do cierpliwych osób, to możecie ręcznie pobrać plik APK i go następnie zainstalować. Należy jednak mieć na uwadze, że robicie to na własną odpowiedzialność.