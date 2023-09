Aplikacja mObywatel wzbogaciła się o aż cztery nowe funkcje

Tempo rozwoju aplikacji mObywatel doprawdy jest imponujące. Część nowych funkcji jest oficjalnie zapowiadana przez Ministerstwo Cyfryzacji, ale dość sporo pojawia się w programie bez żadnego uprzedzenia. I tak właśnie jest w tym przypadku.

Nowa wersja aplikacji mObywatel

Regularnie dowiadujemy się o nowych funkcjach w programie, nad którym pieczę sprawuje obecnie Ministerstwo Cyfryzacji (wcześniej była za niego odpowiedzialna Cyfryzacja KPRM). Niemała część z nich pojawia się jednak w nim bez żadnego uprzedzenia, choć minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński, bardzo często wypowiada się na temat tej aplikacji. Mimo to nie zawsze informuje o wszystkim, nad czym trwają prace.

Okazuje się bowiem, że w mObywatelu pojawiły się aż cztery nowe funkcje, w tym trzy naprawdę znaczące, dlatego dziwi brak oficjalnego komunikatu ze strony Ministerstwa Cyfryzacji i Janusza Cieszyńskiego na ich temat. Skąd zatem o nich wiemy? Otóż w sklepie App Store udostępniona została nowa wersja aplikacji o numerze 4.17.0 wraz z wykazem nowości, jakie przynosi.

Zanim do nich przejdziemy, musimy jednak dodać tutaj, że najnowsze wydanie rządowego programu nie jest jeszcze dostępne dla użytkowników urządzeń z Androidem – w sklepie Google Play widnieje informacja, że ostatnia aktualizacja została wydana 22 września 2023 roku, a najnowsza dostępna dla Androida wersja nosi numer 4.15.0 (1002).

Cztery nowe funkcje w aplikacji mObywatel

Po zainstalowaniu aktualizacji właściciele iPhone’ów otrzymają dostęp do aż czterech nowych funkcji. Pierwszą z nich jest Oceń aplikację, za pomocą której można przesłać informację zwrotną do Ministerstwa Cyfryzacji. Wiele osób z pewnością z niej skorzysta, bowiem z ocen w sklepach Google Play i App Store wynika, że w aplikacji nie brakuje rzeczy do poprawy. Aktualnie w tym pierwszym program ma 2,5 gwiazdki na pięć z 34,7 tys. opinii, a w drugim 1,6 na 5 z 5,1 tys. ocen.

Kolejne, nowe funkcje pozwolą sprawdzić jakość powietrza we wskazanej lokalizacji, historię pojazdu oraz dane w Centralnym Rejestrze Wyborców. Druga z ww. umożliwia między innymi zweryfikowanie, czy auto jest zarejestrowane i ma ważną polisę OC, podczas gdy ostatnia sprawdzenie uprawnienia do głosowania i miejsca, w którym można oddać głos (sprawdź, jak zmienić miejsce do głosowania przez internet).

fot. Mateusz Budzeń / Tabletowo.pl

Przy okazji warto przypomnieć, że Janusz Cieszyński zapowiedział, że jeśli PiS wygra najbliższe wybory, w aplikacji mObywatel zostanie wprowadzonych kilka kolejnych, znaczących nowości, m.in. możliwość oglądania transmisji sportowych i utworów sfinansowanych z publicznych pieniędzy oraz odbierania powiadomień od urzędów, a także moduł mBiznes dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Za jego pomocą będzie można na przykład opłacić składkę ZUS i podatki. Ponadto jest mowa o wykorzystaniu mObywatela do logowania do systemów rządowych i firm prywatnych.