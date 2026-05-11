Najnowszy tablet Xiaomi już dostępny w Polsce. Na razie jednak nie kupuj

Nowy tablet Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 dostępny w Polsce. Cena jest przystępna, ale wstrzemięźliwość może się opłacić

Najnowszy tablet Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 został oficjalnie zaanonsowany w kwietniu 2026 roku, więc klienci w Polsce nie musieli długo czekać na jego debiut w kraju nad Wisłą. Do wyboru jest tylko jedna konfiguracja pamięciowa – 4/64 GB (LPDDR4X/UFS 2.2) w dwóch wersjach kolorystycznych: szarej i srebrnej.

Nowy tablet Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 będzie można kupić również w zestawie z dedykowanym etui za 799 złotych, ale niewykluczone, że warto wstrzymać się z zakupem tego urządzenia. Producent zapowiedział bowiem „ofertę promocyjną”. Niestety, nie zdradził jej szczegółów, więc może to być zarówno rabat, jak i jakiś gratis.

Redmi Pad 2 9.7 – specyfikacja tabletu

Tablet Redmi Pad 2 9.7 jest wyposażony w wyświetlacz LCD o przekątnej – tak jak wskazuje jego nazwa – 9,7 cala, który oferuje rozdzielczość 2048×1280 pikseli i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Moce obliczeniowe zapewnia natomiast procesor Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm), który – jak podaje producent – „wykręca” w AnTuTu ponad 400 tysięcy punktów. Wbrew pozorom nie jest to bardzo wysoki wynik. Nie należy się spodziewać wysokiej wydajności, szczególnie w połączeniu z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, nawet jeśli tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą karty microSD.

Redmi Pad 2 9.7 to bowiem tani tablet klasy podstawowej do oglądania filmów i seriali oraz grania w mało zaawansowane gry. Xiaomi deklaruje, że akumulator o pojemności 7600 mAh wystarczy na ponad 13 godzin oglądania wideo. Można go ładować przewodowo maksymalnie z mocą 18 W, więc trzeba poświęcić na to dość dużo czasu.

Ponadto tablet Redmi Pad 2 9.7 oferuje 8 Mpix aparat na tyle i 5 Mpix na przodzie oraz głośniki stereo i złącze słuchawkowe 3,5 mm. W jego przypadku fabrycznie wgrany system to Android 15 z nakładką HyperOS 3.