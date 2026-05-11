Allegro nawiązało współpracę z twórcami ChatGPT

Allegro poinformowało o nawiązaniu współpracy z firmą OpenAI, która jest twórcą najpopularniejszego na świecie chatbota AI – ChatGPT. Skorzystają na niej zarówno kupujący, jak i sprzedający na tej platformie.

Dzięki nawiązaniu współpracy Allegro zyska dostęp do najnowszych technologii AI i wsparcie w rozwijaniu projektów, dzięki czemu ma jeszcze bardziej ułatwiać zakupy oraz lepiej wspierać sprzedających. Dorobek i wiedza OpenAI ponadto usprawni marketing i przyspieszy tworzenie nowych produktów.

Partnerstwo z twórcami ChatGPT obejmuje również współpracę z ekspertami OpenAI przy projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu nowych zastosowań sztucznej inteligencji dla e-commerce. Allegro jest przekonane, że pozwoli to mu „budować przewagę technologiczną” i szybciej rozwijać już udostępnione kupującym oraz sprzedającym narzędzia.

Współpraca z OpenAI daje nam dostęp nie tylko do najnowocześniejszych technologii, ale też do wiedzy, która pomoże szybciej przekuwać pomysły w rozwiązania użyteczne dla milionów użytkowników. Marcin Kuśmierz, Prezes Allegro

Allegro już teraz wykorzystuje sztuczną inteligencję

Trzeba tu bowiem przypomnieć, że rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji są już dostępne zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Ci ostatni mogą korzystać z Asystenta AI w Sales Center od kwietnia 2026 roku – zapewnia on m.in. informacje o akcjach i programach Allegro oraz linki do narzędzi w Sales Center wraz instrukcjami, jak z nich korzystać.

Z kolei w maju 2026 roku Allegro udostępniło Asystenta AI wszystkim kupującym (jego pilotaż rozpoczął się w grudniu 2025 roku). Platforma wówczas zadeklarowała, że funkcjonalność Asystenta AI ma być sukcesywnie rozszerzana, dzięki czemu użytkownicy znajdą z jego pomocą najatrakcyjniejszą ofertę na dany produkt i skompletują cały koszyk.

To nie jedyne nowości, wdrożone w ostatnim czasie. Od maja 2026 roku można kupować na Allegro również wycieczki, a od kwietnia 2026 roku możliwe jest odbieranie kilku zamówień z jednej skrytki w automacie paczkowym Allegro One Box – dzięki funkcji Multibox. Warto też przypomnieć, że Allegro zaczęło uruchamiać automaty paczkowe One Box nowej generacji, które nie wymagają stałego połączenia z siecią energetyczną, ponieważ czerpią ją z OZE (konkretniej z paneli słonecznych).

Nie wszystkie wprowadzane zmiany są jednak w 100% korzystne dla klientów, ponieważ od 2 marca 2026 roku obowiązuje nowa kwota minimalna dla zamówień w ramach Smart! – 49,90 złotych. W przypadku zakupów z dostawą do automatów paczkowych to wyższa kwota niż wcześniej, gdy było to 45 złotych.

Równocześnie jest to jednak niższy próg darmowej dostawy w przypadku wysyłki kurierem, gdyż przed zmianą trzeba było złożyć zamówienie na kwotę minimum 65 złotych.