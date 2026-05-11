Ważny komunikat dla klientów Play. Znika kontrowersyjna opłata

Play przekazał bardzo ważną i – co równie istotne – dobrą wiadomość dla klientów. Operator poinformował, że przestanie pobierać kontrowersyjną opłatę.

Opłata za utrzymanie numeru w Play zostanie wycofana

Opłata za utrzymanie numeru w Play zaczęła obowiązywać w 2022 roku i była pobierana aż do 2026 roku. Uiszczać ją musieli użytkownicy ofert Play na kartę OdNOWA oraz Play na Kartę 3.0. Jej wysokość to maksymalnie 5 złotych miesięcznie.

Niniejszej opłaty można było uniknąć, jeśli w danym miesiącu klient doładował konto kwotą co najmniej 5 złotych lub wydał na połączenia, SMS-y, MMS-y albo korzystanie z internetu minimum 5 złotych. Jeżeli zapłacił za ww. aktywności mniej (na przykład 3 złote), wówczas opłata za utrzymanie numeru była równa różnicy wydanej sumy i 5 złotych (w tym przypadku 2 złote).

Opłata za utrzymanie numeru w Play przestanie jednak obowiązywać. Operator poinformował na swojej stronie internetowej, że nie będzie jej pobierał od użytkowników ofert Play na kartę OdNOWA oraz Play na Kartę 3.0 od 1 czerwca 2026 roku.

Opłata za utrzymanie numeru w Play znika dzięki UOKiK

Opłata za utrzymanie numeru stała się branżowym standardem, co nie spodobało się Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w 2025 roku poinformował o wszczęciu postępowania wobec Play w tej sprawie.

Operator nie ukrywa, że decyzja o rezygnacji z pobierania opłaty za utrzymanie numeru została podjęta w związku z działaniami Prezesa UOKiK, który stał na stanowisku, że praktyka ta jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i może rażąco naruszać interesy konsumentów.

To może jednak nie być koniec problemów Play

Każda interwencja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów to „niewygodna” sytuacja dla wziętej pod lupę firmy. Duża część decyduje się na współpracę i ugięcie pod presją, lecz niekoniecznie oznacza to, że jej się „upiecze”.

Przykładem jest Orange, które również pobierało opłatę za utrzymanie numeru w ofercie na kartę od 4 kwietnia 2022 roku do 24 stycznia 2024 roku. Po interwencji UOKiK operator zdecydował się zrezygnować z niej oraz zwrócić klientom pobrane pieniądze.

Mimo to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Orange karę w wysokości ponad 34 milionów złotych za pobieranie opłaty za utrzymanie numeru w taryfach na kartę. Niewykluczone, że podobnie będzie w przypadku Play.

Na koniec warto przypomnieć, że Prezes UOKiK zakwestionował też opłatę za utrzymanie numeru w Plus na kartę. Sprawa jest jeszcze w toku.