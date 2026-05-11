Subskrypcja WhatsApp Plus dostępna dla właścicieli iPhone’ów. Serio, ktoś za to zapłaci?

Płatna subskrypcja WhatsApp Plus jest dostępna dla wybranych użytkowników smartfonów z Androidem od kwietnia 2026 roku. Od teraz mogą ją wykupić również (niektórzy) właściciele iPhone’ów.

Portal WABetaInfo donosi, że wybrani właściciele smartfonów firmy Apple dostali możliwość wykupienia płatnej subskrypcji WhatsApp Plus, która zapewnia użytkownikom dodatkowe możliwości, niedostępne w standardowej, bezpłatnej wersji komunikatora.

Osoby, które zdecydują się zapłacić za subskrypcję WhatsApp Plus, zyskają możliwość:

wysyłania naklejek premium,

wybrania innej ikony aplikacji,

zmiany motywu aplikacji,

ustawienia jednego z dzwonków premium,

skorzystania z nowych narzędzi oraganizacji list,

a także przypięcia większej liczby czatów.

źródło: WABetaInfo

Subskrypcja WhatsApp Plus umożliwia wybranie jednej z 14 ikon aplikacji – do wyboru są zarówno prostsze, jak i bardziej designerskie. Można też wybrać jeden z 18 kolorów przewodnich, które zostaną zastosowane w obrębie całego programu. Użytkownik zyskuje również dostęp do biblioteki 10 ekskluzywnych dzwonków, które – jak twierdzi serwis WABetaInfo – są bardziej „współczesne”.

Ponadto subskrybenci WhatsApp Plus dostają możliwość przypięcia nawet 20 czatów, podczas gdy standardowo możliwe jest zrobienie tego w przypadku jedynie 3 konwersacji. Abonament ułatwia również zarządzanie ustawieniami czatów w ramach list. Przykładowo użytkownik może ustawić wspólny dźwięk powiadomienia dla wiadomości i ujednolicony dzwonek dla połączeń oraz jeden motyw czatu dla wszystkich konwersacji.

źródło: WABetaInfo

Ile kosztuje subskrypcja WhatsApp Plus? Cena jest… dyskusyjna

Subskrypcja WhatsApp Plus jest już dostępna dla wybranych właścicieli smartfonów Apple. Jej cena w Europie wynosi 2,49 euro, co jest równowartością około 11 złotych. Jej wysokość, raczej nieodczuwalna dla portfela, może zachęcić do wykupienia abonamentu, szczególnie osoby, które cenią sobie większe możliwości personalizacji.

Równocześnie dodatkowa funkcjonalność, jaką na tę chwilę zapewnia subskrypcja WhatsApp Plus, nie jest szczególnie imponująca. Serwis WABetaInfo twierdzi jednak, że trwają prace nad dodaniem kolejnych „narzędzi premium i ulepszeń”. Być może wtedy abonament ten stanie się bardziej atrakcyjną propozycją.

Na koniec warto przypomnieć, że od marca 2026 roku dostępna jest też subskrypcja Instagram Plus.