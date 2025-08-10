Dobry tablet wcale nie musi być drogi i nawet mając mocno ograniczony budżet, możesz kupić solidny, wydajny i wszechstronny sprzęt. W tym rankingu polecam modele do 500, 700, 1000 i 1500 złotych. Sprawdź, jeśli marzy Ci się świetny, a przy tym tani tablet do zastosowań wszelakich.

Wybieramy dobry i tani tablet, czyli… co?

Tak naprawdę trudno o jednoznaczną odpowiedź na pytanie o to, co to znaczy „tani tablet”. Dla jednej osoby może to być urządzenie za 500 złotych, dla innej – za 1000 złotych, a jeszcze dla innej – za 1500 złotych. W tym zestawieniu znajdziesz coś dla siebie, niezależnie od tego, którą z tych grup reprezentujesz.

Prawdą jest, że najlepsze tablety potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych, ale dobry tablet do 1000 złotych wcale nie jest czymś niespotykanym. Oczywiście – im mniejszym budżetem dysponujesz, tym większe są niedogodności, na które musisz się godzić. Więcej o tym za chwilę, a tymczasem zerknijmy na listę polecanych urządzeń…

Jaki tani tablet? Ranking 2025:

Jeśli chcesz wydać 500 złotych, miej świadomość, że kupujesz sprzęt przeznaczony wyłącznie do podstawowych zastosowań. Mam tu na myśli przeglądanie internetu, naukę czy oglądanie seriali.

Dokładając mniej więcej dwie stówki otworem stają przed nami modele z modemami LTE, a więc pozwalające łączyć się z internetem także tam, gdzie nie mamy dostępu do Wi-Fi. Ewentualnie, jeśli tego nie potrzebujemy, możemy pokusić się o więcej pamięci operacyjnej i masowej albo nieco wydajniejszy procesor.

W okolicach 1000 złotych da się znaleźć świetne, uniwersalne urządzenia, choć trzeba pamiętać, że wciąż mówimy o modelach kierowanych do mniej wymagających użytkowników. Do tego cechują się stosunkowo długim czasem działania i szybkim ładowaniem oraz głośnikami stereo. Przechodząc już do rankingu, cofnijmy się jednak na moment.

W kategorii do 500 czy 700 złotych panuje bowiem naprawdę spora rywalizacji. Jest wiele interesujących urządzeń, takich jak Blackview Tab 60 (Pro), Oscal Pad 80 czy Oukitel OT9. Wybór któregokolwiek z nich wcale nie musi być błędem, choć warto mieć świadomość, że zastosowane w nich procesory nie należą do szczególnie dobrych. W przypadku absolutnie podstawowych zastosowań można na nie postawić, ale sam poszedłbym jednak w coś innego. Na przykład w…

Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 – najlepszy spośród najtańszych (i najmniejszych)

Zestawienie otwiera Redmi Pad SE 8.7 – jeden z nielicznych tanich modeli z wyświetlaczem o przekątnej poniżej 9 cali. Producenci wyraźnie odchodzą od takiego rozmiaru, ale wiem, że wciąż nie brakuje osób, którym marzy się właśnie taki bardziej kompaktowy tablet.

Zgodnie z nazwą cechuje go ekran o przekątnej 8,7 cala – jest to konkretnie panel LCD o przyzwoitej rozdzielczości, częstotliwości odświeżania 90 Hz i jasności sięgającej 600 nitów, dzięki czemu także poza domem można w miarę komfortowo z niego korzystać (o ile słońce nie pada prosto na ekran).

Niewielki ekran przekłada się też na to, że tablet jest wyjątkowo poręczny i mobilny. Waży niewiele ponad 370 g, a jego najdłuższy bok mierzy niespełna 212 mm. Czas na kilka słów o podstawach…

Redmi Pad SE 8.7 (fot. Xiaomi)

Jego sercem jest całkiem niezły procesor MediaTek Helio G85, z którym współpracują 4 GB RAM. Taka ilość pamięci pozwala liczyć przynajmniej na poprawne działanie Androida i podstawowych aplikacji: przeglądarki internetowej, portali społecznościowych, komunikatorów czy cyfrowego notatnika. Z kolei akumulator o pojemności 6650 mAh może i nie robi wrażenia na papierze, ale w rzeczywistości pozwala cieszyć się wieloma godzinami działania między ładowaniami.

Wariant podstawowy – oferujący jedynie łączność Wi-Fi – da się kupić za niecałe 500 złotych, a jeśli zależy Ci też na modemie LTE oraz nawigacji GPS, to bardziej wypasiony tablet kupisz za jakieś 600-700 złotych. Mówię tu o tej samej konfiguracji pamięciowej: 4/128 GB.

Najważniejsze cechy tabletu Xiaomi Redmi Pad SE 8.7:

wyświetlacz: 8,7 cala, LCD, 1340×800 pikseli, 90 Hz, 600 nitów,

procesor: MediaTek Helio G85 (12 nm; 2 GHz),

pamięć: 4 GB RAM / 128 GB na pliki,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, (opcjonalnie) 4G/LTE,

akumulator: 6650 mAh (ładowanie do 18 W),

głośniki: stereo,

wymiary i waga: 211,6×125,5×8,8 mm / 373 g,

cena i dostępność:

Samsung Galaxy Tab A9 – dobry i tani tablet z małym ekranem

Samsung Galaxy Tab A9 stanowi godną rozważenia alternatywę dla wyżej wspomnianego modelu Redmi. Mówimy zatem o urządzeniu kierowanym do osób zainteresowanych mniejszych ekranem.

Konkretnie propozycja Koreańczyków ma 8,7-calowy wyświetlacz TFT o częstotliwości odświeżania 60 Hz i rozdzielczości 1340×800 pikseli. Poza tym cechuje się niezłą wydajnością, dzięki procesorowi MediaTek Helio G99, a także przyzwoitym czasem działania, za sprawą akumulatora o pojemności 5100 mAh.

Samsung Galaxy Tab A9 (fot. Samsung)

Taki tablet dobrze sprawdza się w rękach ucznia i studenta. Niemniej, nie są to wcale jedyne grupy użytkowników, które docenią jego charakterystykę. Równie dobrze, co podczas nauki, sprawuje się w trakcie surfowania po sieci, korzystania z rozmaitych aplikacji społecznościowych czy oglądania filmów i seriali. Dzięki wbudowanemu modułowi GPS może także pełnić funkcję nawigacji, a tak naprawdę zakres jego możliwości jest jeszcze szerszy.

Tablet dobrze też komunikuje się z innymi urządzeniami Samsunga, tworząc z nimi jeden ekosystem (nieco podobnie do tego, co od dawna swoim użytkownikom oferuje Apple). Niestety, aktualnie trudno znaleźć w sprzedaży model wyposażony w modem 4G / LTE – trzeba więc szukać Wi-Fi lub samemu zrobić sobie hotspot na telefonie.

Najważniejsze cechy tabletu Samsung Galaxy Tab A9:

wyświetlacz: 8,7 cala, LCD, 1340×800 pikseli, 60 Hz, ~500 nitów,

procesor: MediaTek Helio G99 (6 nm; 2,2 GHz),

pamięć: 4 GB RAM / 64 GB na pliki,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3,

akumulator: 5100 mAh (ładowanie do 15 W),

głośniki: stereo,

wymiary i waga: 211×124,7×8 mm / 366 g,

Lenovo Tab M11 – wszechstronny tablet za nieduże pieniądze

Wraz z serią Lenovo Tab M11 przechodzimy do większych urządzeń, pozostając równocześnie przy niewygórowanych cenach – w zależności od konfiguracji rozpoczynają się one w okolicach 600 złotych i nie przekraczają tysiaka.

Sercem w przypadku M11 jest przyzwoity procesor MediaTek Helio G88, któremu towarzystwa dotrzymuje od 4 do 8 GB RAM. To pozwala oczekiwać niezłej wydajności w podstawowych zastosowaniach. A jest to sprzęt, który najlepiej sprawdza się w zadaniach takich jak nauka czy zabawa.

Obraz o wysokiej rozdzielczości wyświetlany jest na 10,95-calowym ekranie LCD o częstotliwości odświeżania 90 Hz. W zestawie otrzymujemy także rysik, który pozwala zrobić z tego panelu dobry użytek. Możliwość podziału pulpitu na dwa okna przydaje się podczas nauki i pracy, ale taki ekran świetnie sprawdza się też w trakcie oglądania filmów i seriali, a cztery głośniki z Dolby Atmos sprawiają, że dźwięk dotrzymuje kroku obrazowi.

Możliwość korzystania z tabletu nawet przez 12 godzin na jednym ładowaniu to kolejny atut. I warto też zwrócić uwagę na fakt, że – poza wersjami z samym Wi-Fi – dostępne są również modele z modemem 4G / LTE.

Najważniejsze cechy tabletu Lenovo Tab M11:

wyświetlacz: 10,95 cala, LCD, 1920×1200 pikseli, 90 Hz, 400 nitów,

procesor: MediaTek Helio G88 (12 nm; 2 GHz),

pamięć: 4 GB RAM / 64 GB na pliki lub 8 GB RAM / 128 GB na pliki,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1,

akumulator: 7040 mAh (ładowanie do 15 W),

głośniki: stereo,

wymiary i waga: 255×166×7,1 mm / 505 g,

cena i dostępność:

Doogee T20 Ultra – tani tablet z LTE i dużą baterią

Ostatni z wyżej podanych tabletów ma poważną konkurencję w postaci modelu Doogee T20 Ultra. W kategorii do 1000 złotych jest to niezaprzeczalnie jedno z najlepiej wyposażonych urządzeń na rynku.

O wysoką wydajność dba procesor MediaTek Helio G99 sparowany z aż 12 GB RAM. Dzięki temu na płynne działanie możesz liczyć nie tylko w tych absolutnie podstawowych zastosowaniach. Do tego dochodzi potężny akumulator (o pojemności 10800 mAh), który po naładowaniu do pełna pozwala Ci grać nawet przez 8 godzin, a odtwarzać muzykę – aż przez 19 godzin.

Doogee T20 Ultra (źródło: Doogee)

Do swojej dyspozycji masz również 12-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości. Niestety, ma jeden poważny minus, jakim jest jasność sięgająca jedynie 350 nitów. Przez to nie można liczyć na komfortowe korzystanie z tabletu poza domem, no chyba że akurat nie świeci słońce. A szkoda, bo wbudowany moduł LTE sprzyja mobilności.

Poza tym: GPS, głośniki stereo, a nawet gniazdo słuchawkowe – wszystko jest na miejscu. Jak na tak duży akumulator i spory ekran, waga też jest całkiem niewielka (wynosi niespełna 570 g). Nie ma co – ciekawa propozycja, jeśli marzy Ci się tani tablet z dużą baterią.

Najważniejsze cechy tabletu Doogee T20 Ultra:

wyświetlacz: 12 cali, LCD, 1920×1200 pikseli, 60 Hz, 350 nitów,

procesor: MediaTek Helio G99 (6 nm; 2,2 GHz),

pamięć: 12 GB RAM / 256 GB na pliki,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, 4G / LTE,

akumulator: 10080 mAh (ładowanie do 18 W),

głośniki: stereo,

wymiary i waga: 278,8×174,3×7,6 mm / 568 g,

cena i dostępność:

Xiaomi Redmi Pad Pro – uniwersalny i niedrogi tablet z 5G

Celujesz właśnie w 12-calowy tablet, ale oczekujesz wyższej wydajności, jak również wyższej rozdzielczości, która pozwoli efektywniej wykorzystać tak duży wyświetlacz? W takim razie koniecznie skieruj wzrok na serię Xiaomi Redmi Pad Pro.

Urządzenie oferuje olbrzymią przestrzeń roboczą. Na (dokładnie) 12,1-calowej tafli wyświetlany jest obraz o rozdzielczości 2560×1600 pikseli. Dzięki temu można wygodnie pracować, uczyć się, jak i komfortowo oddawać się różnym formom rozrywki. W tym ostatnim kontekście nie bez znaczenia jest również częstotliwość odświeżania 120 Hz.

Redmi Pad Pro (źródło: Xiaomi)

Jeśli chodzi o wspomnianą wydajność, dba tu o nią procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 – oferujący dużo więcej mocy obliczeniowej niż Helio G99 z T20 Ultra. Równocześnie można liczyć na całkiem niezły czas działania, zapewniany przez akumulator o pojemności 10000 mAh. W dodatku można go ładować z mocą 33 W, dzięki czemu uzupełnianie energii nie trwa wcale tak długo.

Poza modelem podstawowym, oferującym łączność Wi-Fi 6, na rynku dostępny jest także wariant z modemem łączności komórkowej. Co ciekawe, pozwala on łączyć się z siecią nie tylko poprzez 4G (LTE), ale też w sieci 5G – na tej półce cenowej jest to prawdziwa rzadkość.

Najważniejsze cechy tabletu Xiaomi Redmi Pad Pro:

wyświetlacz: 12,1 cala, LCD, 2560×1600 pikseli, 120 Hz, 600 nitów,

procesor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm; 2,4 GHz),

pamięć: 6 GB RAM / 128 GB na pliki lub 8 GB RAM / 256 GB na pliki,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, (opcjonalnie) 5G,

akumulator: 10000 mAh (ładowanie do 33 W),

głośniki: stereo,

wymiary i waga: 280×181,9×7,5 mm / 571 g,

cena i dostępność:

Huawei MatePad 11.5 2.gen PaperMatte – tani tablet z matowym ekranem

Modelem Huawei MatePad 11.5 2.gen PaperMatte zbliżamy się już do górnej granicy cenowej założonej w tym rankingu. Dla wielu osób może to już nie być tani tablet, ale biorąc pod uwagę jego specyfikację, a następnie zestawiając ją z ceną, trudno nie dojść do wniosku, że faktycznie nie jest on drogi.

Niezaprzeczalnie największym atutem tego modelu jest jego wyświetlacz. Nie tylko dlatego, że przy przekątnej 11,5 cala oferuje rozdzielczość 2200×1440 pikseli. Przede wszystkim ze względu na technologię PaperMatte, dzięki której panel jest matowy i swoją strukturą przypomina kartkę papieru. Jest przez to znacznie mniej obciążający dla oczu i do pewnego stopnia może nawet zastąpić czytnik e-booków. W redakcji zgodnie uważamy, że matowe wyświetlacze to game-changer w tabletach.

Huawei MatePad 11.5 2.gen PaperMatte (źródło: Huawei)

Jednak MatePad urzeka nie tylko ekranem. Może się także pochwalić bardzo wysoką wydajnością i pakietem rozwiązań, dzięki którym codzienna praca i nauka na nim to czysta przyjemność – że już o zastosowaniach rozrywkowych nie wspomnę. Do tego producent postawił na akumulator o pojemności 7700 mAh, który pozwala przez cały dzień oddawać się pracy lub oglądać filmy przez 10 godzin, nim wyczerpie się energia.

W zestawie znajduje się również rysik, który – w połączeniu z tym ekranem – czyni z MatePada dobry i tani tablet do notatek. Zarówno ich tworzenie, jak i pisanie jest niezwykle komfortowe. I brakuje tylko jednego – modemu 5G albo przynajmniej LTE. I oczywiście usług Google, ale z brakiem GMS na tabletach Huawei żyje się coraz mniej problematycznie.

Najważniejsze cechy tabletu Huawei MatePad 11.5 2.gen PaperMatte:

wyświetlacz: 11,5 cala, LCD (PaperMatte), 2220×1440 pikseli, 120 Hz, 420 nitów,

procesor: HiSilicon Kirin T80 (7 nm; 2,4 GHz),

pamięć: 8 GB RAM / 256 GB na pliki,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2,

akumulator: 7700 mAh (ładowanie do 22,5 W),

głośniki: stereo,

wymiary i waga: 260,9×176,8×6,9 mm / 499 g,

cena i dostępność:

Istnieją też inne tanie tablety, którym warto się przyjrzeć…

I w tym miejscu ranking dobiega końca, choć – oczywiście – wcale nie oznacza to, że wybór jakiegoś innego urządzenia musi być błędem. Nic z tych rzeczy – uważam jednak, że tego typu zestawienia powinny upraszczać wybór, a nie prowadzić do paraliżu decyzyjnego. Tworząc go starałem się zebrać optymalne propozycje dla osób o różnych potrzebach i preferencjach oraz dysponujących różnymi budżetami.

Niemniej jeśli potrzebujesz kilku dodatkowych polecajek, to wśród tabletów z LTE do 1500 złotych warto też zwrócić uwagę na Lenovo Tab K11 Plus, Oppo Pad Neo czy Oscal Elite 1, a wśród modeli bez modemu komórkowego – na Lenovo IdeaTab Pro czy TCL Nxtpaper 11 Plus (z matowym ekranem). Poza tym na wzmiankę zasługuje też seria Samsung Galaxy Tab A9+.

W kategorii do 1000 złotych pozytywnie wyróżniają się także modele Redmi Pad 2 czy Huawei MatePad 11.5, a za mniej niż 700 złotych możesz kupić jeszcze Doogee T30S, Oscal Pad 90 czy Honor Pad X8a.