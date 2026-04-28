Jest już nowy tablet Xiaomi. Ma fajny ekran i akumulator

Dopiero co pojawiła się nieoficjalna informacja, że Xiaomi wprowadzi na rynek tablet Redmi Pad 2 9.7, a producent już go oficjalnie zaanonsował. Urządzenie można kupić w kilku krajach.

Nowy tablet Redmi Pad 2 9.7 to urządzenie z niższej półki, ale ma kilka zalet

Wypada zacząć od tego, że nowy tablet Redmi Pad 2 9.7 nie do końca jest „nowy”, ponieważ to brat bliźniak modelu Redmi Pad 2 SE, który zadebiutował w Chinach w kwietniu 2026 roku. Można go zatem uznać za globalną wersję tego urządzenia.

Tablet Redmi Pad 2 9.7 to propozycja dla osób, które nie mają wygórowanych oczekiwań, jednak – na szczęście dla klientów – producent nie poszedł na kompromisy w najważniejszych aspektach, tj. wyświetlacza i akumulatora.

Ekran ma bowiem przekątną 9,7 cala i rozdzielczość 2048×1280 pikseli, a do tego oferuje odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz. Jego jasność maksymalna to 600 nitów w trybie zewnętrznym, jednak należy mieć świadomość, że w mocnym słońcu widoczność mimo wszystko może nie być najlepsza.

Redmi Pad 2 9.7 (źródło: Xiaomi)

Akumulator ma natomiast pojemność 7600 mAh i według deklaracji producenta wystarczy na ponad 15 godzin oglądania wideo online albo 1,7 dnia codziennego użytkowania. Niestety, długie będzie też ładowanie, gdyż można to robić maksymalnie z mocą 18 W.

Osoby, które kupią nowy tablet Redmi Pad 2 9.7, nie powinny mieć również wysokich oczekiwań wobec wydajności, bowiem na pokładzie są procesor Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) wraz z 4 GB RAM LPDDR4X i 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2 (w zależności od wersji). Istnieje jednak możliwość rozszerzenia obu pamięci (RAM o 4 GB, a wbudowanej o nawet 2 TB za pomocą karty microSD).

Ponadto tablet Redmi Pad 2 9.7 oferuje 8 Mpix aparat z przysłoną f/2.0 na tyle i 5 Mpix z f/2.2 na przodzie oraz Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz, opcjonalny moduł 4G LTE, głośniki stereo i złącze słuchawkowe 3,5 mm.

Całość pracuje pod kontrolą systemu Android z nakładką HyperOS 3, ma wymiary 226,51×147,97×7,4 mm i waży 401 lub 406 gramów (wersja bez modemu 4G LTE jest cięższa).

Tablet Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 jest już dostępny na wybranych rynkach

Najnowszy tablet Xiaomi jest już dostępny na wybranych rynkach. Jego ceny zaczynają się od równowartości około 570 złotych i kończą na ~770 złotych.

Na tę chwilę nie mamy informacji, czy tablet Redmi Pad 2 9.7 trafi do sprzedaży w kraju nad Wisłą, choć nie jest to wykluczone, skoro Redmi Pad 2 i Redmi Pad 2 4G zadebiutowały w Polsce w czerwcu 2025 roku.