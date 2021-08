Xiaomi Mi Pad 5 zadebiutował. Xiaomi wraca na rynek tabletów jak bumerang

Tablety to długa i pełna zwrotów akcji historia w przypadku Xiaomi. Producent nie wprowadził na rynek wielu tego typu urządzeń, dlatego premiera Xiaomi Mi Pad 5 jest dużym wydarzeniem. Szczególnie że chiński gigant zaprezentował dziś nie jedną, a dwie wersje tego modelu.

Specyfikacja Xiaomi Mi Pad 5 i Mi Pad 5 Pro

Xiaomi Mi Pad 5, jako pierwszy przedstawiciel tabletów Xiaomi od lat, musi zwrócić na siebie uwagę najlepszym możliwym zestawem podzespołów. Najważniejszym z nich jest ekran i to niemu producent poświęcił najwięcej uwagi, starając się, by mógł konkurować z najlepszymi w branży.

Mi Pad 5 może pochwalić się 11-calowym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 2,5K (2560 x 1600 pikseli, 275 ppi), z wysokim kontrastem 1500:1, jasnością sięgającą 500 nitów, HDR10 oraz odświeżaniem o częstotliwości 120 Hz. Xiaomi bez strachu porównywało się podczas konferencji z iPadem Pro od Apple, podkreślając zalety swojej konstrukcji.

Producent zwrócił uwagę, że nowy tablet jest wysoce wygodny w użyciu dzięki zachowaniu niedużych gabarytów. Grubość Mi Pada 5 Pro to tylko 6,86 mm, zaś jego waga nie przekracza 515 g.

Wspomnieliśmy o Mi Padzie 5 Pro, bo Xiaomi zaprezentowało tak naprawdę dwa tablety, różniące się detalami. Ekrany w obu wypadkach pozostają takie same, ale na przykład, odmienne będą pojemności baterii i technologie szybkiego ładowania. Mi Pad 5 Pro będzie ładował akumulator 8600 mAh z mocą 67 W, zaś podstawowy Mi Pad 5 dysponuje baterią 8720 mAh, ładowaną z mocą 33 W. Na tym różnice się jednak nie kończą, bo tylko Mi Pad 5 Pro wykorzysta moduł WiFi 6 i osiem głośników zgodnych z Dolby Atmos (Mi Pad 5 ma tylko cztery).

Ponadto, dwa modele tabletów będą miały różne zaplecze fotograficzne. Mi Pad 5 Pro zyska zestaw głównych aparatów 50 Mpix + 13 Mpix, zaś podstawowa wersja ma nieco skromniejsze możliwości z matrycami 13 Mpix + 8 Mpix. Na pokładzie urządzenia znajdzie się mocny procesor Qualcomm Snapdragon – model 860 w Mi Padzie 5, zaś w Mi Padzie 5 Pro – wyższy Snap 870.

Do tego, Xiaomi zapowiedziało, że tabletami będzie zarządzać specjalna wersja Androida z nakładką MIUI for Pad. Odznaczać się ma ona między innymi lepszymi funkcjami dzielenia ekranu, dostosowanymi do pracy na większej przestrzeni roboczej.

Ceny nowych tabletów Xiaomi

Każdy z modeli będzie występować w kilku wersjach pamięciowych. Będą one sprzedawane: