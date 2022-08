Nowy smartfon Xiaomi to mocarz za zaledwie 2000 złotych

Chiński gigant zaprezentował nowy model z logo Redmi na obudowie, który jest spełnieniem marzeń wymagających użytkowników i graczy. Co więcej, na rynku pojawi się specjalna edycja, stworzona przy współpracy z marką Mercedes.

Nowy smartfon Xiaomi Redmi K50 Ultra to prawdziwy potwór, choć wygląda niepozornie

Redmi K50 Ultra pod względem designu jest podobny do flagowców z serii Xiaomi 12, więc trudno powiedzieć, żeby wyróżniał się z tłumu. Chyba że spojrzymy na wersję, stworzoną przy współpracy z Mercedes AMG PETRONAS Formula One Team – ta już bardziej zwraca uwagę, choć to nie pierwszy tego typu model w ofercie marki (zob. Redmi K50 Gaming Edition, w Polsce to POCO F4 GT). Warto tu wspomnieć o informacji na stronie producenta, według której globalnie będzie dostępnych tylko 20 tysięcy egzemplarzy tego wariantu – wskazuje to na ogólnoświatową dostępność urządzenia.

źródło: Xiaomi

Firma zastosowała w tym modelu topowe podzespoły, na czele z procesorem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Jako że to bardzo wydajny SoC, producent dodał dużą komorę parową o powierzchni 3725 mm2, natomiast łączna powierzchnia materiałów odprowadzających ciepło wynosi 30000 mm2 – a jest ich w sumie 12 warstw.

Marka pomyślała też stricte o graczach – technologia inteligentnej stabilizacji klatek FEAS 2.1 ma utrzymać współczynnik liczby klatek na sekundę na bardziej stabilnym poziomie. Dzięki temu w grach ARPG udało się poprawić stabilność klatek aż o 60%, a w produkcjach typu MOBA zredukować pobór prądu przez całe urządzenie o 10%. Jak widać, rozwiązanie to przynosi wymierne korzyści.

Mocną stroną tego modelu są też kości RAM LPDDR5 6400 Mbit/s i UFS 3.1 oraz akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo (przez port USB-C) z mocą aż 120 W! Nad procesem czuwa autorski procesor Surge P1, a ładowanie do 100% ma trwać zaledwie 19 minut.

Urządzenie wyposażono również w robiony na zamówienie wyświetlacz o rozdzielczości 1,5K 2712×1220 pikseli (446 ppi) – producent zapewnia, że pobiera on minimalnie więcej prądu niż ekrany 1080p i zauważalnie mniej niż 2K. Ekran cechuje się też przekątną 6,67 cala, 12-bitową głębią koloru (co daje 68,7 mld kolorów), współczynnikiem kontrastu 5000000:1, funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, wsparciem dla DCI-P3 i HDR10+ oraz Dolby Vision. Ponadto firma podaje, że dolna ramka ma grubość zaledwie 2,4 mm.

Smartfon oferuje też świetnie zapowiadające się zaplecze fotograficzne, ponieważ wyposażono go w aparat o rozdzielczości 108 Mpix z matrycą wielkości 1/1,67″ z pikselami o wielkości 1,92 µm (po wykorzystaniu technologii łączenia pikseli) i przysłoną f/1.8 oraz optyczną stabilizacją obrazu. Obok umieszczono jeszcze 8 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 2 Mpix do zdjęć makro, natomiast na przodzie 20 Mpix (Sony IMX596).

Ponadto na pokładzie urządzenia znajdują się m.in. ekranowy czytnik linii papilarnych z funkcją pulsometru, głośniki stereo z Dolby Atmos, Hi-Res Audio (i Hi-Res Audio Wireless), moduł NFC, emiter podczerwieni, X-osiowy silnik liniowy, czujnik światła 360° i dual SIM (2x nano SIM). Całość ma wymiary 163,1×75,9×8,6 mm i waży 202 gramy.

Cena Redmi K50 Ultra w Chinach

8/128 GB – 2999 juanów (równowartość ~2020 złotych),

8/256 GB – 3299 juanów (~2220 złotych),

12/256 GB – 3599 juanów (~2420 złotych),

12/512 GB – 3999 juanów (~2690 złotych),

12/512 GB Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Summer Edition – 4199 juanów (~2825 złotych).

źródło: Xiaomi

Model ten pod taką nazwą z pewnością nie będzie dostępny poza Chinami, ale spodziewamy się, że zadebiutuje na rynku globalnym pod inną, ewentualnie może stanowić bazę dla smartfonów z serii Xiaomi 12T.