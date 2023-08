OnePlus 12 będzie mocniejszy niż się spodziewaliśmy

Informacje na temat tego smartfona płyną szerokim strumieniem od dłuższego czasu i nie spodziewaliśmy się dowiedzieć niczego nowego o nim – po prostu czekaliśmy na oficjalną premierę. Tymczasem okazuje się, że OnePlus 12 zaoferuje więcej niż się do tej pory mówiło.

Specyfikacja smartfona OnePlus 12 będzie lepsza niż się spodziewaliśmy

Szczegółowa specyfikacja modelu OnePlus 12 została ujawniona przez wiarygodne źródło już kilka tygodni temu, zatem nie sądziliśmy, że coś nas może jeszcze zaskoczyć. Po raz kolejny sprawdza się jednak zasada, że w tej branży niczego nie można być pewnym przed oficjalną premierą danego urządzenia, nawet jeśli wydaje się, że wiemy już o nim wszystko.

Według przywoływanych doniesień, smartfon miał otrzymać 16 GB RAM. Jednocześnie spodziewaliśmy się wersji z mniejszą ilością pamięci operacyjnej. To był błąd, ponieważ właśnie dowiedzieliśmy się, że obok wariantu z 16 GB RAM pojawi się również urządzenie z aż 24 GB RAM. Producent ma nie przewidywać innych konfiguracji.

OnePlus 12 będzie zatem kolejnym smartfonem z aż 24 GB RAM. Pierwszym był Redmi K60 Ultra, a drugim OnePlus Ace 2 Pro. I to z pewnością nie koniec, ponieważ można spodziewać się, że na rynku zadebiutuje jeszcze więcej urządzeń z taką ilością pamięci operacyjnej, nawet jeśli wiele osób uważa, że to nie ma sensu. To jednak dla producentów kwestia drugorzędna, bo „24 GB RAM” na liście parametrów robi wrażenie, a o to chodzi.

OnePlus 12 nie tylko tym będzie kusił wymagających klientów, ponieważ na jego pokładzie znajdzie się też m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, „bardzo duży obszar rozpraszania ciepła VC” i akumulator o pojemności 5400 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 100 W (przez port USB-C) i indukcyjnego o mocy 50 W, a także potężne zaplecze fotograficzne: aparat główny z 50 Mpix matrycą Sony IMX9xx, teleobiektyw o budowie peryskopowej z sensorem 64 Mpix i 3x zoomem optycznym oraz 50 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym.

Oprócz tego smartfon zaoferuje obustronnie zakrzywiony wyświetlacz o rozdzielczości 2K z przyciemnianiem o wysokiej częstotliwości i ekranowym czytnikiem linii papilarnych oraz silnik liniowy osi X.

Kiedy premiera nowego flagowca marki OnePlus?

Według informacji, które przekazał jeden z branżowych donosicieli, OnePlus 12 zadebiutuje w Chinach w grudniu 2023 roku. Jego globalna premiera jest natomiast planowana na styczeń 2024 roku. Dla przypomnienia, OnePlus 11 został zaprezentowany w Chinach w styczniu 2023 roku, a na rynek globalny wprowadzono go w lutym br.