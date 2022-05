Nowy Android zadba o bezpieczeństwo Waszych smartfonów i tabletów

W czasach rosnącego zainteresowania bezpieczeństwem własnych danych i prywatnością, Google wprowadzi wkrótce nowe standardy bezpieczeństwa na smartfonach z Androidem.

Protected by Android – nowe standardy bezpieczeństwa od Google

Protected by Android to nie tylko krótki materiał wideo na YouTube – to nowe oznaczenie które skupiać się będzie na zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz prywatności użytkownikom telefonów z Androidem. Na czym zatem skupia się nowy program od Google?

Pierwszą nowinką będzie funkcja Verified by Play Protect dzięki której będziecie pewni, że pobierane przez Was aplikacje ze sklepu Play to nie złośliwy malware próbujący zainfekować Wasz telefon lub wyłudzić pieniądze. Oczywiście wydaje mi się, że apki, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa powinny być po prostu usuwane ze sklepu, ale może dla firmy wygodniej jest pochwalić się nową funkcją.

Kolejną sprawą, na której skupia się film na YouTube są comiesięczne aktualizacje bezpieczeństwa. Dzięki temu możemy liczyć na „nieprzerwaną ochronę” urządzeń.

Źródło: Google (YouTube.com)

Ostatnią funkcją, której poświęcono „czas antenowy” jest zezwolenie na dostęp do lokalizacji aplikacjom, ale tylko wtedy, kiedy są one otwarte.

Wszystkie te działania łączą się z ostatnimi działaniami Google w kwestii ochrony użytkowników, w tym nową stroną w ustawieniach „Bezpieczeństwo i prywatność”, która zadebiutuje w nadchodzącym Androidzie 13. Jest to rozwinięcie panelu bezpieczeństwa ze smartfonów z serii Pixel wyposażonych w Androida 12. Co zaoferuje nowa zakładka?

Przede wszystkim zunifikuje ona strony dotyczące bezpieczeństwa oraz prywatności w jedną, oferując prosty interfejs, gdzie stopień bezpieczeństwa będzie zakodowany kolorami (zielony – dobrze, czerwony – do poprawki). Ponadto pojawi się guzik „Skanuj urządzenie” w celu zbadania statusu bezpieczeństwa oraz prywatności smartfona lub tabletu.

W razie problemów z bezpieczeństwem pojawią się również karty akcji, które pozwolą przywrócić wysoki poziom ochrony. Android Auto otrzyma tablicę dedykowaną prywatności oraz usprawnienia związane z siecią 2G, choć jej dni, tak jak 3G są już raczej przesądzone. Historia schowka będzie automatycznie usuwana, a połączenia Ultra wideband (UWB) oraz Bluetooth będą otrzymywać poprawki za pomocą Systemu Aktualizacji Google Play.

Ostatnią nowinką będzie możliwość udostępniania pojedynczych zdjęć i materiałów wideo aplikacjom, zamiast umożliwiać im przeglądania całej biblioteki mediów.

Android 13 zadebiutuje na telefonach jeszcze w tym roku na przełomie sierpnia i września. Kto wie, może w przyszłości Google zadba o bezpieczeństwo na urządzeniach z Androidem do tego stopnia, że zewnętrzne programy antywirusowe i aplikacje skupiające się na prywatności staną się kompletnie zbędne.