Nowe opaski Huawei – Watch Fit 2 i Band 7 – debiutują w Europie

Huawei obficie sypnął dziś nowościami. Producent zaprezentował aż trzy nowe urządzenia do noszenia, w tym smartwatch Watch GT 3 Pro, którego przedsprzedaż w Polsce (z gratisami i zniżką na start!) już się rozpoczęła. Ponadto do oferty marki dołączyły opaski Watch Fit 2 i Band 7, które również będą dostępne w Europie.

Huawei Watch Fit 2 – specyfikacja, cena

Watch Fit 2 pojawił się już na oficjalnej stronie internetowej Huawei w Polsce, zatem można się spodziewać, że model ten będzie dostępny w kraju nad Wisłą. Nie znamy jednak sugerowanych cen w złotówkach – w euro wynoszą one 149,99 euro (równowartość ~700 złotych) za wersję Active z paskiem fluoroelastomerowym, 179,99 euro (~840 złotych) za wariant Classic ze skórzanym oraz 229,99 euro (~1070 złotych) za model Elegant z bransoletą w kolorze złotym lub srebrnym.

Watch Fit 2 wyposażono w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,74 cala i rozdzielczości 336×480 pikseli (336 ppi), na którym użytkownik będzie mógł ustawić własną tapetę za pomocą aplikacji Huawei Zdrowie lub po prostu przykładając smartfon do opaski (za pomocą funkcji OneHop; działa ona tylko na smartfonach Huawei z modułem NFC i EMUI 11 bądź nowszym). Ekran oferuje też funkcję Always-On.

Według deklaracji producenta, akumulator w Watch Fit 2 ma zapewnić do 10 dni „typowego użytkowania” lub do 7 dni „intensywnej eksploatacji” (na stronie producenta możecie sprawdzić, co oznacza każde z określeń – link znajdziecie w źródłach). Ponadto urządzenie umożliwia przeprowadzanie rozmów głosowych (po sparowaniu ze smartfonem przez Bluetooth), szybką odpowiedź na wiadomość i zaimportowanie listy kontaktów.

Watch Fit 2 oferuje też wbudowaną asystentkę Celia, która na przykład przypomni o zapisanych w kalendarzu wydarzeniach i wykona proste polecenia (m.in. ustawi alarm, sprawdzi pogodę i zrobi zdjęcie). Użytkownicy będą mogli również wykorzystać urządzenie do odtwarzania muzyki, którą można wgrać do wewnętrznej pamięci opaski (do 5000 utworów).

Ponadto Watch Fit 2 oferuje poprowadzenie treningu – wyświetli na ekranie animacje z instrukcjami ćwiczeń, a także rozgrzewki ze wskazówkami głosowymi dla 7 rodzajów treningu (bieganie na zewnątrz, bieganie na bieżni, jazda na rowerze na zewnątrz, jazda na rowerze wewnątrz, pływanie w basenie, pływanie na otwartym akwenie, skakanka). Podczas treningów będzie można korzystać z funkcji lokalizacji GPS.

Oczywiście Watch Fit 2 oferuje również inne, popularne funkcje, takie jak pomiaru pulsu oraz poziomu tlenu we krwi (SpO2) i stresu, a także monitorowanie snu i śledzenie cyklu menstruacyjnego. Nie wszystkie ww. funkcje są jednak dostępne na iPhone’ach z iOS, a część tylko po połączeniu ze smartfonem Huawei.

Huawei Band 7 – specyfikacja, cena

Urządzenie ma grubość 9,99 mm, waży 16 gramów (bez pasków) i oferuje ekran AMOLED o przekątnej 1,47 cala i rozdzielczości 194×368 pikseli z funkcją Always-On oraz akumulator, który ma zapewnić do dwóch tygodni pracy na jednym ładowaniu (lub do 10 dni w przypadku intensywniejszego użytkowania). Wspiera on szybkie ładowanie – zaledwie 5-minutowe ma wystarczyć, aby Huawei Band 7 działał przez kolejne dwa dni.

Posiadacze Huawei Band 7 będą też mieli do dyspozycji 96 trybów treningowych oraz funkcję automatycznego pomiaru SpO2 i pulsu, a także monitorowania snu z jego późniejszą analizą – w przypadku wykrycia nieprawidłowości użytkownik dostanie wskazówki, w jaki sposób może poprawić jakość swojego snu. Ponadto urządzenie umie zmierzyć poziom stresu i przeprowadzić relaksacyjny trening oddechowy.

Huawei Band 7 oferuje też tak podstawowe funkcje, jak informowanie o przychodzących połączeniach i wiadomościach (z możliwością wysłania szybkiej odpowiedzi), prognoza pogody oraz sterowanie odtwarzaczem muzyki i wywoływanie spustu migawki w sparowanym smartfonie. Cenę opaski w Europie ustalono na 59,99 euro (równowartość ~280 złotych).

Jednocześnie producent wprowadził do Europy Huawei Watch D z funkcją pomiaru ciśnienia. Jego cena na Starym Kontynencie została ustalona na 449 euro (~2080 złotych). Nie wiemy jeszcze, czy model ten będzie dostępny w Polsce.