Takich tabletów jak ten już prawie nikt nie produkuje

Pandemia i lockdowny sprawiły, że klienci masowo zaczęli kupować tablety z większymi ekranami, które lepiej nadają się do nauki i pracy zdalnej. W związku z tym urządzenia z mniejszymi wyświetlaczami są dziś czymś rzadko spotykanym. Jedna z chińskich marek zdecydowała się jednak właśnie wprowadzić na rynek tego typu model.

Co oferuje nowy tablet Alldocube iPlay 50 Mini?

Alldocube iPlay 50 Mini zawdzięcza dopisek „Mini” swojemu niewielkiemu, jak na dzisiejsze standardy, ekranowi. Wyświetlacz IPS w tym tablecie ma bowiem przekątną „zaledwie” 8,4 cala, niewiele większą niż ten w iPad mini 2021. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że chińska marka wyraźnie się nim inspirowała, ale faktem jest, że jej produkt nie może się równać ze swoją „inspiracją”, choć oba modele mają podobną wagę – iPlay 50 Mini waży 292 gramy, a iPad mini 293/297 gramów (odpowiednio wersja WiFi i WiFi + Cellular).

Alldocube iPlay 50 Mini (źródło: Alldocube)

Ten pierwszy jest jednak zauważalnie grubszy – 7,5 mm vs 6,3 mm (podobnie smukły jest nowy Huawei MatePad Air) i wyższy (202,7 mm vs 195,4 mm), ale jednocześnie też węższy (126 mm vs 134,8 mm). Różnice widać również w szerokości ramek wokół ekranu – tablet Alldocube nie ma tak symetrycznych jak iPad mini. Zastosowanie grubszych ramek po dwóch stronach powinno jednak zapewnić wygodny chwyt w pozycji horyzontalnej.

A Alldocube iPlay 50 Mini został stworzony do oglądania wideo – producent podkreśla, że wspiera on Widevine L1 do przesyłania strumieniowego w jakości HD 1080p z popularnych platform z wideo na żądanie, takich jak Amazon Prime Video i Disney+. Oglądanie filmów powinno być przyjemne na ekranie o rozdzielczości Full HD+ 1920×1200 pikseli (270 ppi), choć naturalne, że na większym wyświetlaczu jest jeszcze bardziej. Niestety, wrażenia dźwiękowe mogą już nie być tak samo przyjemne, gdyż ten tablet ma tylko jeden głośnik – można jednak „ratować się” słuchawkami, bo sprzęt oferuje 3,5 mm złącze audio.

Alldocube iPlay 50 Mini (źródło: Alldocube)

Nie wiadomo jednak, jak długo użytkownik będzie mógł oglądać wideo na Alldocube iPlay 50 Mini – tablet ma akumulator o pojemności zaledwie 4000 mAh, aczkolwiek producent zapewnia o „długim czasie pracy”. Urządzenie ładuje się za pośrednictwem złącza USB-C.

Sercem tabletu jest ośmiordzeniowy procesor UNISOC T606 z układem graficznym Mali G57, a do tego na jego pokładzie znajduje się 4 GB RAM i 64 GB wbudowanej pamięci. W pierwszym przypadku można zyskać nawet 8 GB dodatkowej pamięci operacyjnej – tzw. wirtualnego RAM, natomiast w drugim posiłkować się kartą microSD o pojemności do 512 GB.

Ponadto tablet odda swoim właścicielom do dyspozycji aparat o rozdzielczości 5 Mpix na przodzie i tyle, Bluetooth 5.0, obsługę systemów lokalizacji GPS, Glonass, Beidou i Galileo oraz dual SIM z modemem 4G LTE i wsparciem dla rozmów głosowych w technologii VoLTE. Całość fabrycznie pracuje na systemie Android 13.

Ile kosztuje ten tablet?

Alldocube iPlay 50 Mini jest dostępny w oficjalnym sklepie marki Alldocube na platformie AliExpress za 593,36 złotych, ale można uzyskać kupon, dzięki któremu cena tabletu zostanie obniżona o 85,48 złotych i zapłacicie 507,88 złotych. Co ważne: kwota ta zawiera już podatek VAT. Oferta z kuponem potrwa do 1 sierpnia 2023 roku, do godziny 8:59 czasu lokalnego.

Ponadto, jeśli macie monety na swoim koncie, oszczędzicie dodatkowe 10,17 złotych i finalnie kwota do zapłaty spadnie do 497,71 złotych. Wysyłka jest darmowa, ale musicie uzbroić się w cierpliwość, gdyż przybliżona (obecnie) data dostawy to dopiero 11 czerwca 2023 roku.