Tablety wracają na stare, zardzewiałe tory

Rynek tabletów jest niczym rollercoaster – raz jest lepiej, raz gorzej, i tak w kółko. Po ponownie świetnym okresie popularność tych urządzeń znów zaczęła zjeżdżać ostro w dół. Analitycy rynku zaobserwowali jednak ciekawą rzecz.

Rynek tabletów w pierwszym kwartale 2023 roku – spadki, spadki i jeszcze raz spadki

Według wstępnych danych, wolumen dostaw tabletów w pierwszym kwartale 2023 roku jest porównywalny z poziomem sprzed pandemii, która okazała się zbawienna dla tych urządzeń, bowiem praca i nauka zdalna sprawiły, że klienci z potrzeby chwili zaczęli masowo kupować m.in. urządzenia tego typu.

Jak zauważa IDC, pandemia nie tylko spowodowała, że sprzedaż ponownie wystrzeliła, ale też sprawiła, że wzrósł popyt na modele z większymi ekranami, które lepiej nadają się do pracy i nauki zdalnej. Z obserwacji rynku wynika, że także w pierwszym kwartale 2023 roku ich udział w całkowitych dostawach znacznie wzrósł w porównaniu z poziomami sprzed pandemii.

To byłoby jednak na tyle dobrych wiadomości, ponieważ faktem jest, że w pierwszym kwartale 2023 roku dostarczono na rynek znacznie mniej tabletów niż w analogicznym okresie rok wcześniej – aż o 19,1%. Żadnemu producentowi nie udało się zwiększyć dostaw rok do roku, a największy spadek odnotowano w przypadku Lenovo (37,1%) i Amazona (62%). Według IDC tak duży spadek u tego ostatniego można przypisać sezonowości, spiętrzonym zapasom i niskiemu popytowi.

źródło: IDC

IDC przy okazji podaje jeszcze jedną, ciekawą informację. Mianowicie Huawei zdołał zwiększyć swoje udziały w rynku i przenieść się na trzecie miejsce (rok temu był dopiero na piątym) dzięki tworzeniu konkurencyjnego portfolio tabletów z dużymi ekranami – MatePad SE 10.4 i MatePad 11 zostały dobrze przyjęte w Chinach.

Według Jitesh Ubrani z IDC pomimo spadku dostaw tabletów, istnieją pewne powody do optymizmu, ponieważ coraz więcej dostawców zwraca uwagę na przestrzeń. Ma tu na myśli wejście lub powrót kolejnych producentów na ten rynek – mowa o OnePlusie i Google, co wskazuje, że branża widzi potencjał w tym segmencie.

Na rynku Chromebooków wcale nie jest lepiej

Podczas gdy w segmencie tabletów odnotowano spadek o 19,1% rok do roku, tak na rynku Chromebooków już o 31%. Co jednak ciekawe, HP zwiększyło dostawy w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku, i to aż o 35,5%.

źródło: IDC

IDC zauważa jednak, że spadek mógłby być jeszcze większy, ale producenci Chromebooków zwiększyli dostawy pod koniec pierwszego kwartału 2023 roku.