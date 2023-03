Disney+ na rok w prezencie. Polsat Box kusi nową ofertą, ale jest haczyk

W ramach nowej promocji przygotowanej w Polsat Box otrzymujemy Disney+ w prezencie na 12 miesięcy. To dobra okazja, aby obejrzeć trzeci sezon The Mandalorian i nadrobić inne zaległości na tej platformie. Należy jednak zaznaczyć, że jest pewien haczyk.

Disney+ w prezencie na rok

Jeśli rozglądasz się za ofertą telewizji, a także jesteś fanem Gwiezdnych Wojen, kinowego uniwersum Marvela, Pixara lub po prostu uważasz, że Disney+ to jedna z najlepszych platform VOD, to warto zainteresować się nową promocją dostępną w Polsat Box. W jej ramach otrzymujemy bowiem nie tylko zestaw kanałów telewizyjnych, ale również bezpłatną przez pierwszy rok możliwość obejrzenia wszystkich treści dostępnych we wspomnianym przed chwilą serwisie streamingowym.

Wypada tutaj zauważyć, że omawiana usługa VOD zapewnia bogatą bibliotekę seriali, filmów i różnych dokumentów. Co więcej, nie brakuje wielkich kinowych hitów i znanych marek. Mamy w końcu jeden z lepszych seriali osadzonych w świecie Gwiezdnych Wojen – The Mandalorian, a także równie świetny (jeśli nie lepszy) serial Andor. Do tego dochodzą produkcje Marvela – m.in. wszystkie części Iron-Mana, Avengers czy Kapitana Ameryki. Nie zabrakło też wielu bajek skierowanych dla najmłodszych czy dokumentów zrealizowanych przez National Geographic.

Disney+, jeśli nie otrzymamy dostępu w ramach promocji, kosztuje 28,99 złotych za każdy miesiąc korzystania. Możemy również zdecydować się na roczną subskrypcję, która została wyceniona na 289,90 złotych.

Jak skorzystać z promocji w Polsat Box?

Wybierając dowolny pakiet telewizyjny od 30 złotych miesięcznie z Disney+ z umową na 2 lata, klient otrzyma Disney+ przez pierwsze 12 miesięcy bez opłat, a na drugie 12 miesięcy w cenie 28,99 złotych miesięcznie. Należy jednak mieć na uwadze, że musimy zdecydować się na 2-letnią umowę, a w drugim roku będziemy już płacić identyczną cenę, jak za normalną subskrypcję. Wciąż jednak mówimy o jednym roku bezpłatnego dostępu, co dla wielu osób jak najbardziej może być atrakcyjną ofertą.

Należy jeszcze wspomnieć, że oferta obowiązuje przy wyborze pakietów telewizyjnych w trzech technologiach: satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej z dekoderem, i będzie dostępna od środy, 15 marca 2023 roku.

Dowiedzieliśmy się również, że od 15 marca dostęp do portfolio Disney+ będzie jeszcze łatwiejszy – z aplikacji będzie można korzystać na dekoderach polsat box 4K i polsat box 4K lite, które są dostępne w ofertach Polsat Box już od 49 złotych.