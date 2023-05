Huawei MatePad Air to tablet, po który wiele osób pobiegnie do sklepu

Na rynku regularnie debiutują nowe tablety, ale nie każdy robi takie (dobre) wrażenie jak zaprezentowany dziś Huawei MatePad Air. Jego specyfikacja i możliwości sprawią, że wielu klientów kupi go i będzie używać z przyjemnością.

Specyfikacja Huawei MatePad Air

Tablet zawdzięcza swój dopisek „Air” niezwykłej smukłości, ponieważ ma on grubość zaledwie 6,4 mm, a także niewielkiemu ciężarowi, gdyż urządzenie waży 508 gramów. Pozostałe wymiary to zaś 261,89 mm i 178,17 mm. Ponadto już na wstępie można wspomnieć, że w przeciwieństwie do nowego MateBook E 2023 ten model pracuje pod kontrolą systemu HarmonyOS 3.1.

MatePad Air (źródło: Huawei)

Tak samo jednak jak do wspomnianego MateBook E 2023, do Huawei MateBook Air również można podłączyć klawiaturę – Huawei Smart Magnetic Keyboard ze skokiem klawiszy 1,5 mm i podstawką w drugiej części etui, lecz nie znajduje się ona już w zestawie z tabletem. Ponadto model z dopiskiem „Air” też można obsługiwać rysikiem Huawei M Pencil (drugiej generacji), który także trzeba sobie dokupić osobno.

Ekran w MateBook Air ma matrycę IPS, przekątną 11,5 cala i rozdzielczość 2800×1840 pikseli (proporcje 3:2) oraz funkcję odświeżania obrazu z adaptacyjną częstotliwością od 30 do 144 Hz. Wyświetlacz wspiera też paletę kolorów DCI-P3 i technologię HDR Vivid. Według deklaracji producenta, współczynnik screen-to-body ratio wynosi 87%.

MatePad Air (źródło: Huawei)

Motorem napędowym tabletu jest procesor Qualcomm Snapdragon 888 2,84 GHz z grafiką Adreno 660. Do tego, w zależności od wersji, użytkownik dostanie do dyspozycji 8 lub 12 GB RAM i 128, 256 albo 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Ponadto będzie mógł skorzystać z dwóch aparatów – 13 Mpix (f/1.8) na tyle i 8 Mpix (f/2.2) na przodzie oraz modułów łączności Bluetooth 5.2 i WiFi 6. Wybrane modele obsłużą też łączność komórkową w standardach 2G, 3G i 4G.

Specyfikacja MatePad Air obejmuje również cztery mikrofony i cztery głośniki oraz wsparcie dla pięciu systemów lokalizacyjnych (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo i A-GPS – dla tego ostatniego tylko w modelach z modemem LTE). Tablet zasilać będzie akumulator o pojemności 8300 mAh, który zapewni do 12 godzin oglądania wideo offline i obsługuje ładowanie przewodowe (przez USB-C; USB 3.2 Gen 1) o mocy 40 W i 22,5 W. Urządzenie umożliwia też ładowanie innych sprzętów z mocą 10 W (5 V/2 A) i korzystanie z funkcji USB OTG.

Cena Huawei MatePad Air, dostępność

Tablet będzie dostępny w sprzedaży w Chinach w czterech konfiguracjach:

8/128 GB (WiFi) za 2899 juanów (równowartość ~1725 złotych),

8/256 GB (WiFi) za 3199 juanów (~1900 złotych),

12/256 GB (WiFi) za 3499 juanów (~2080 złotych),

12/512 GB (WiFi) za 3999 juanów (~2380 złotych).

Klienci będą też mieli do wyboru różne wersje kolorystyczne – czarną, białą, niebieską, zieloną i fioletową. Na tę chwilę nie wiemy, czy nowy MatePad Air trafi do sprzedaży również na innych rynkach, w tym w Polsce.