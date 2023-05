Kolejna nowość w Amazon Prime Video. Opłacanie abonamentu nie wystarczy

Amazon znów zaskoczył – na platformie Prime Video pojawiła się kolejna nowość, dzięki której serwis może przyciągnąć nowych użytkowników i zatrzymać widzów na dłużej. Jest jednak „haczyk” – opłacanie abonamentu nie wystarczy.

Oferta Amazon Prime Video jest coraz bogatsza

Do tej pory platforma przyciągała przede wszystkim niską ceną, bo za 49 złotych rocznie można wykupić abonament Amazon Prime, który zapewnia m.in. dostęp do serwisu Prime Video bez dodatkowych opłat. W porównaniu z cenami innych VOD, dostępnych w Polsce, są to „grosze” i właśnie dlatego jest to idealna propozycja dla „niedzielnych widzów” – takich jak ja. Nie jestem melomanem, dlatego nie ocenię, czy w bibliotece każdy znajdzie coś dla siebie – na pewno jest ona bogata i jest z czego wybierać.

Miesiąc temu oferta Amazon Prime Video w Polsce wzbogaciła się o Channels, czyli o zbiory wideo, skupione wokół jednego tematu – można tam znaleźć kolekcje dla młodzieży lub o tematyce LGBT, a także złożone z koncertów światowych gwiazd i reality show. Niedawno pojawił się też Kanał z produkcjami MGM. Ceny pakietów są różne – najtańsze kosztują 10 złotych miesięcznie, zaś najdroższy 19,99 złotych za miesiąc. Każdy można bezpłatnie przetestować przez tydzień lub dwa (długość okresu próbnego zależy od Kanału).

Debiut Kanałów w Polsce nie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem – pojawiły się obawy, że filmy do tej pory dostępne w ramach subskrypcji zostaną włączone do Kanałów i trzeba będzie dodatkowo zapłacić, aby móc je obejrzeć, a w cenie Prime Video pozostaną same produkcje nienajlepszej jakości.

Kolejna nowość w Amazon Prime Video

Oferta Amazon Prime Video, jak każdego serwisu VOD, jest ograniczona – nie wszystko można obejrzeć na tej platformie. W serwisie pojawiła się jednak możliwość wypożyczenia filmów, niedostępnych w ramach abonamentu Prime lub/i Kanałów. Obecnie wypożyczenie każdego filmu na 48 godzin kosztuje zaledwie 2,99 złotych, jednak to promocja ograniczona czasowo – obowiązuje tylko do 31 maja 2023 roku.

Jeśli jakiś film szczególnie się Wam spodoba, możecie go też kupić – w tym przypadku ceny są jednak różne, w zależności od tytułu. Wypożyczyć i kupić filmy można w zakładce „Sklep”, znajdującej się w belce na górze, zaraz obok zakładki Strona główna.

Aby jednak korzystać z możliwości wypożyczenia i kupienia filmów, musicie być aktywnymi subskrybentami Amazon Prime, który możecie wykupić za 49 złotych na rok w tym miejscu.