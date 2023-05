Death Stranding za darmo!

Epic Games odsłonił pierwszą grę-niespodziankę, jaką miał dla nas przygotowaną i na którą czekaliśmy od tygodnia. Do odebrania na platformie jest Death Stranding. Do kiedy będzie można to zrobić? Jednocześnie możecie za darmo zgarnąć jeszcze jedną, świetną i wciągającą grę.

Epic rozdaje Death Stranding

To nie jest pierwszy raz, gdy Epic Games rozdaje za darmo Death Stranding. Ceniona gra Hideo Kojimy była dostępna za darmo na tej platformie już w zeszłym roku, ale jeżeli wtedy nie załapaliście się na promocję, to teraz możecie to nadrobić, do 25 maja 2023 roku, do godziny 16:59.

Warto to zrobić, jeżeli jeszcze nie ograliście tego tytułu, gdyż zdecydowanie jest to produkcja godna polecenia. Jednoosobowa gra akcji zapewni Wam niespotykane w tym gatunku podejście do świata i budowanej akcji.

W Death Stranding – jako Sam Bridges – trzeba stawić czoła przeciwnościom w świecie całkowicie przekształconym. Złośliwi nazwą ten tytuł „symulatorem bycia kurierem”. Nie przypominam sobie jednak, żeby w Polsce kurierzy jeździli takimi super pojazdami, jak robi to Sam w Death Stranding. 505 Games przygotowało świetny tytuł, więc szkoda w niego nie zagrać, gdy jest za darmo!

Metro: Last Light Complete Edition za darmo

W ślady Epic Games postanowiło pójść także Valve, które na Steam rozda za darmo Metro: Last Light Complete Edition. Produkcja będzie dostępna na tej platformie bez żadnych opłat od 18 maja, od godziny 19:00, do 25 maja 2023 roku. Aby dodać tę grę do konta na stałe, wystarczy wejść w zakładkę poświęconą Metro na Steamie.

Trzeba podkreślić, że w skład tej edycji nie wchodzi Metro: Last Light Redux. Obie promocje, zarówno ta Valve, jak i Epic Games, są związane z akcja promocyjną. Na obu platformach można bowiem kupić teraz różne gry w obniżonych cenach. Jeżeli planujecie większe zakupy gamingowe, to warto sprawdzić, co ciekawego jest w Epic Games Store i Steamie.

Zarówno Metro, jak i Death Stranding powinny wystarczyć Wam na kilka tygodni dobrej zabawy, więc nie przegapcie okazji do odebrania tych gier za darmo!