Ta promocja sprawia, że teraz bardziej opłaca się kupić te smartfony

Kiedy Realme 16 Pro i Realme 16 Pro+ zadebiutowały w Polsce 12 lutego 2026 roku, producent rozczarował, ponieważ nie przygotował wówczas żadnej oferty, która zachęciłaby do ich zakupu. Taka promocja wystartowała dopiero dzisiaj. Oto, co można zyskać po zakupie tych smartfonów.

Promocja na smartfony Realme 16 Pro i Realme 16 Pro+ została zapowiedziana już 6 marca 2026 roku, a dziś poznaliśmy jej szczegóły. Aby z niej skorzystać, należy kupić smartfon w terminie od 17 do 29 marca 2026 roku w sklepie Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Max Elektro, realmeshop.pl lub oficjalnym sklepie Allegro.

Ponadto promocja obejmuje egzemplarze kupione w Play i Plusie. Mogą z niej skorzystać również osoby, które nabędą smartfon Realme 16 Pro+ w Orange i T-Mobile.

Po zakupie smartfona należy zarejestrować zakup na tej stronie internetowej do 12 kwietnia 2026 roku (wymagana jest rejestracja w programie Realme Members). Do formularza zgłoszeniowego trzeba dodać zdjęcie wyciętego z opakowania numeru IMEI. Wybierzecie w nim również prezent, jaki chcecie otrzymać, a może to być smartwatch Realme Watch 5 lub słuchawki Realme Buds T500 Pro.

Instrukcja, jak odebrać smartwatch lub słuchawki po zakupie smartfona Realme 16 Pro lub Realme 16 Pro+ (źródło: Realme)

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu 30 dni, wybrany gratis zostanie przesłany na podany w formularzu adres.

Co oferują smartfony Realme 16 Pro i Realme 16 Pro+? (specyfikacja)

Pomimo bardzo podobnej nazwy, smartfony sporo różni, począwszy od wielkości i rozdzielczości ekranu przez procesor, typ RAM-u i pojemność akumulatora, aż po zaplecze fotograficzne. Różnica w cenie również jest spora – musicie samodzielnie ocenić, czy w Waszym przypadku warto dopłacać 500 złotych.