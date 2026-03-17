smartfony realme 16 pro i realme 16 pro+
Realme 16 Pro i Realme 16 Pro+ (źródło: Realme)
Ta promocja sprawia, że teraz bardziej opłaca się kupić te smartfony

Grzegorz Dąbek·
Ta promocja sprawia, że teraz bardziej opłaca się kupić te smartfony

Kiedy Realme 16 Pro i Realme 16 Pro+ zadebiutowały w Polsce 12 lutego 2026 roku, producent rozczarował, ponieważ nie przygotował wówczas żadnej oferty, która zachęciłaby do ich zakupu. Taka promocja wystartowała dopiero dzisiaj. Oto, co można zyskać po zakupie tych smartfonów.

Promocja na smartfony Realme 16 Pro i Realme 16 Pro+

Promocja na smartfony Realme 16 Pro i Realme 16 Pro+ została zapowiedziana już 6 marca 2026 roku, a dziś poznaliśmy jej szczegóły. Aby z niej skorzystać, należy kupić smartfon w terminie od 17 do 29 marca 2026 roku w sklepie Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Max Elektro, realmeshop.pl lub oficjalnym sklepie Allegro.

Realme 16 Pro 5G 8/256 GB

ok. 1799 zł
(Przybliżona cena z dnia: 17 marca 2026)
Zawiera linki afiliacyjne.

Ponadto promocja obejmuje egzemplarze kupione w Play i Plusie. Mogą z niej skorzystać również osoby, które nabędą smartfon Realme 16 Pro+ w Orange i T-Mobile.

Realme 16 Pro+ 5G 8/256 GB

ok. 2299 zł
(Przybliżona cena z dnia: 17 marca 2026)
Zawiera linki afiliacyjne.

Po zakupie smartfona należy zarejestrować zakup na tej stronie internetowej do 12 kwietnia 2026 roku (wymagana jest rejestracja w programie Realme Members). Do formularza zgłoszeniowego trzeba dodać zdjęcie wyciętego z opakowania numeru IMEI. Wybierzecie w nim również prezent, jaki chcecie otrzymać, a może to być smartwatch Realme Watch 5 lub słuchawki Realme Buds T500 Pro.

promocja na realme 16 pro i realme 16 pro plus zasady instrukcja jak odebrać słuchawki lub smartwatch
Instrukcja, jak odebrać smartwatch lub słuchawki po zakupie smartfona Realme 16 Pro lub Realme 16 Pro+ (źródło: Realme)

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu 30 dni, wybrany gratis zostanie przesłany na podany w formularzu adres.

Co oferują smartfony Realme 16 Pro i Realme 16 Pro+? (specyfikacja)

Pomimo bardzo podobnej nazwy, smartfony sporo różni, począwszy od wielkości i rozdzielczości ekranu przez procesor, typ RAM-u i pojemność akumulatora, aż po zaplecze fotograficzne. Różnica w cenie również jest spora – musicie samodzielnie ocenić, czy w Waszym przypadku warto dopłacać 500 złotych.

Realme 16 Pro 5GRealme 16 Pro+ 5G
smartfon Realme 16 Pro 5Gsmartfon Realme 16 Pro+ 5G
Wyświetlacz6,78 cala,
AMOLED,
2772×1272 pikseli,
144 Hz,
do 1400 nitów (HBM)		6,8 cala,
AMOLED,
2800×1280 pikseli,
144 Hz,
do 1800 nitów (HBM)
Corning Gorilla Glass 7i
ProcesorMediaTek Dimensity 7300 Max (4 nm; do 2,5 GHz)Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm; do 2,8 GHz)
Pamięć8 GB RAM (LPDDR4X),
256 GB (UFS 3.1)		8 GB RAM (LPDDR5X),
256 GB (UFS 3.1)
Slot na microSDNIENIE
Aparaty z tyłu200 Mpix (f/1.8) z OIS,
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny		200 Mpix (f/1.8) z OIS,
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,
50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw
Aparat z przodu50 Mpix (f/2.4)50 Mpix (f/2.4)
Akumulator6500 mAh,
ładowanie do 45 W		7000 mAh,
ładowanie do 80 W
Łączność5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, eSIM, pilot na podczerwień5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, eSIM, pilot na podczerwień
Wymiary i waga162,6×77,6×7,75-7,79 mm,
192 gramy		162,45×76,27×8,49 mm,
198 gramów
OdpornośćIP68, IP69, IP69KIP68, IP69, IP69K

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

