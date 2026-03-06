Nie kupuj teraz tych smartfonów. Warto poczekać

Kilka tygodni temu na polskim rynku zadebiutowały smartfony Realme 16 Pro 5G oraz Realme 16 Pro+ 5G. Z pozytywów: ich ceny premierowe są dokładnie takie same, jak w przypadku serii Realme 14 Pro, która do Polski dotarła w marcu 2025 roku. Gorszą wiadomością jest ta, że producent nie zdecydował się na przygotowanie żadnej kuszącej oferty na start. Okazuje się jednak, że… to nie do końca prawda.

Warto poczekać. Będzie specjalna oferta na Realme 16 Pro

Polski oddział firmy chwali się, że nowe urządzenia spotkały się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem, co – w kontekście tego, co zaraz przeczytasz – trudno mi odebrać inaczej niż splunięciem w twarz tym, którzy zdecydowali się na zakup – czy to Realme 16 Pro 5G, czy też Realme 16 Pro+ 5G. No chyba że im także zaoferowany zostanie jakiś prezent. Zaraz, także?

Ano polski oddział Realme zapowiedział, że 17 marca 2026 roku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, podczas którego przedstawione zostaną szczegóły na temat specjalnej oferty, z jakiej będą mogły skorzystać osoby zainteresowane zakupem Szesnastek. Na razie trudno powiedzieć, czy będą to po prostu rabaty, czy też właśnie prezenty, np. w postaci mobilnych akcesoriów.

Tak czy inaczej, wygląda na to, że ci, którzy kupili już Realme 16 Pro 5G lub Realme 16 Pro+ 5G – przepłacili. Ci zaś, którzy zdecydują się na zakup przed 17 marca – przepłacą. Dlatego właśnie wszystko wskazuje na to, że nie warto kupować ich w najbliższych dniach – lepiej poczekać i wtedy ewentualnie udać się do sklepu.

Realme 16 Pro 5G (pierwsze trzy) i Realme 16 Pro+ 5G (kolejne trzy) | fot. Realme

To niezłe smartfony. Co oferują modele Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G?

Szczególnie że sam wybór tych modeli może być naprawdę dobrą decyzją. Oba smartfony mogą pochwalić się wyświetlaczami AMOLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz, sporymi akumulatorami, przyzwoitymi procesorami, niezłymi aparatami oraz pyło- i wodoszczelnymi konstrukcjami (w klasach IP68, IP69 i IP69K).

Realme 16 Pro 5G oferuje główny aparat 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz ultraszerokokątny moduł o rozdzielczości 8 Mpix. Długi czas pracy zapewnia akumulator o pojemności 6500 mAh z obsługą szybkiego ładowania do 45 W, a wysoką wydajność – procesor MediaTek Dimensity 7300.

Z kolei Realme 16 Pro+ 5G uzupełnia system fotograficzny o teleobiektyw połączony z sensorem 50 Mpix, dysponuje akumulatorem o pojemności 7000 mAh (obsługującym w dodatku ładowanie z mocą do 80 W), a jego sercem jest wydajniejszy chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Podsumujmy…

Specyfikacja Realme 16 Pro 5G vs Realme 16 Pro+ 5G – porównanie:

Realme 16 Pro 5G Realme 16 Pro+ 5G Wyświetlacz 6,78 cala,

AMOLED,

2772×1272 pikseli,

144 Hz,

do 1400 nitów (HBM) 6,8 cala,

AMOLED,

2800×1280 pikseli,

144 Hz,

do 1800 nitów (HBM)

Corning Gorilla Glass 7i Procesor MediaTek Dimensity 7300 Max (4 nm; do 2,5 GHz) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm; do 2,8 GHz) Pamięć 8 GB RAM (LPDDR4X),

256 lub 512 GB (UFS 3.1) 8 lub 12 GB RAM (LPDDR5X),

256 lub 512 GB (UFS 3.1) Slot na microSD NIE NIE Aparaty z tyłu – 200 Mpix (f/1.8) z OIS |- główny,

– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny – 200 Mpix (f/1.8) z OIS – główny,

– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

– 50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw Aparat z przodu 50 Mpix (f/2.4) 50 Mpix (f/2.4) Akumulator 6500 mAh,

ładowanie do 45 W 7000 mAh,

ładowanie do 80 W Łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, eSIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, eSIM Wymiary i waga 162,6×77,6×7,75-7,79 mm,

192 g 162,45×76,27×8,49 mm,

198 g Odporność IP68, IP69, IP69K IP68, IP69, IP69K

Aktualnie ceny modelu Realme 16 Pro 5G w Polsce rozpoczynają się od 1799 złotych za konfigurację 8/256 GB, a ceny Realme 16 Pro+ 5G – od 2299 złotych za taką samą konfigurację.