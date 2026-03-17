Starlink ma nowy cennik w Polsce. Jest i taniej, i drożej

Starlink po cichu wprowadził nowy cennik w Polsce. Internet satelitarny jest teraz dostępny w ramach trzech planów, dzięki którym wybór jest większy, a próg wejścia jest niższy, ale zarazem nielimitowany dostęp stał się droższy.

Nowa cena Starlink od marca 2026 roku

Do tej pory plany były dwa, z kolei nowy cennik Starlink w Polsce przedstawia się tak, że:

W domu – 100 Mb/s kosztuje 129 złotych miesięcznie,

W domu – 200 Mb/s kosztuje 179 złotych miesięcznie,

W domu – Max kosztuje 249 złotych miesięcznie.

Dwa tańsze pakiety różnią się między sobą jedynie maksymalną prędkością pobierania, która – oczywiście – w pierwszym przypadku wynosi 100 Mb/s, a w drugim 200 Mb/s. W planie Max prędkość nie jest w żaden sposób ograniczana, a do tego jeszcze użytkownicy otrzymują bezpłatny zestaw Mini, pozwalający korzystać z internetu Starlink w podróży.

Każdy z trzech pakietów oferuje dostęp do internetu bez limitu danych i umożliwia skorzystanie z 30-dniowego okresu próbnego, podczas którego można sprawdzić, czy Starlink dobrze sprawdza się w danej lokalizacji.

Cena Starlink od marca 2026 roku (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Równocześnie utrzymano wprowadzoną w listopadzie 2025 roku zmianę, zgodnie z którą Starlink nie wymaga już ponoszenia dodatkowych kosztów w związku ze sprzętem. Decydując się na wykupienie internetu satelitarnego, trzeba wydać tylko 101 złotych na wysyłkę i obsługę, ale za urządzenia do odbioru nie trzeba osobno płacić – ani jednorazowo, ani w ramach abonamentu.

Ile kosztował, a ile kosztuje Starlink? Cóż, jest i taniej, i drożej

Nowy cennik sprawia, że usługa internetu satelitarnego staje się jeszcze bardziej przystępna. Wcześniejszy, obowiązujący od czerwca 2025 roku cennik Starlink, zawierał dwa plany, z których tańszy (W domu Lite) kosztował 149 złotych miesięcznie, a więc o dwie dyszki więcej.

Równocześnie jednak nielimitowany pakiet W domu jest teraz droższy niż wcześniej (249 złotych vs 215 złotych). Warto w tym miejscu jednak zauważyć, że jeszcze rok temu Starlink kosztował 335 złotych, więc i tak nie jest źle.

Przypomnę też, że w styczniu 2026 roku obniżone zostały ceny internetu Starlink W drodze, czyli wariantu mobilnego. Pakiet z limitem 100 GB kosztuje 175 złotych miesięcznie, a nielimitowany wyceniono na 430 złotych miesięcznie.