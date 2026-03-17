W aplikacji InPost pojawi się piesek. Pomoże Ci oswoić zakupy

Już wkrótce aplikacja InPost Mobile doczeka się nowej wersji, a wraz z nią zadebiutuje asystent, dzięki któremu zakupy mają stać się wyraźnie prostsze. Von Halsky – bo tak się nazywa – pomoże w odnajdywaniu produktów i najlepszych ofert.

Oto Von Halsky – InPost prezentuje asystenta zakupowego

Chcemy być obecni nie tylko tam, gdzie zakupy się kończą, ale również tam, gdzie się zaczynają – powiedział Rafał Brzoska, dyrektor generalny Grupy InPost, zapowiadając nową funkcję, która już niebawem trafi do aplikacji InPost Mobile. Mowa o asystencie zakupowym, który przy pomocy sztucznej inteligencji pomoże w odnajdywaniu produktów oraz porównywaniu ich cen i ofert.

Asystent nazywa się Von Halsky (rozumiesz, Wąchalski) i został obleczony w szaty sympatycznego pieska (bo, wiesz, ma nosa do okazji). Użytkownik będzie mógł naturalnym językiem napisać mu, czego potrzebuje czy też poszukuje, a on przejrzy internet i po chwili zaproponuje najlepsze produkty w najlepszych cenach.

Von Halsky – asystent zakupowy w InPost Mobile (źródło: InPost)

Jest potencjał, ale są też wątpliwości

Brzmi to całkiem sensownie, ale mam pewne wątpliwości. Po pierwsze: nie wiadomo, jakimi konkretnie kryteriami będzie posługiwać się Von Halsky i czy na przykład nie będzie pewnych sklepów traktować priorytetowo. Po drugie: z MAT-em, czyli asystentem pomocy technicznej InPostu, jeszcze nigdy nie udało mi się dogadać, więc mam nadzieję, że Von Halsky został zaprojektowany w lepszy sposób.

Von Halsky wyszukując idealne oferty, zakończy erę żmudnego porównywania i przeszukiwania. Dzięki niemu zakupy staną się nie tylko prostsze i szybsze, ale przede wszystkim spersonalizowane – dodała Izabela Karolczyk-Szafrańska, odpowiedzialna za marketing w Grupie InPost.

Sklepy muszą dołączyć do programu, aby ich produkty były brane pod uwagę przez Von Halsky’ego. Co warto podkreślić, InPost nie pobiera prowizji, więc (zyskując nowy kanał sprzedaży) sprzedawcy nic na tym nie tracą. Może dlatego zainteresowanie wyraziło już ponad 4000 sklepów (w tym Komputronik, RTV Euro AGD, Sferis czy x-kom, jak również Modivo, Super-Pharm, Lancerto czy Bonito).

Von Halsky – asystent zakupowy w InPost Mobile (źródło: InPost)

Von Halsky zadebiutuje razem z nową aplikacją InPost Mobile

Aktualnie Von Halsky znajduje się w fazie beta testów i z jego nosa usług skorzysta tylko wąziutka grupa użytkowników (jeśli chcesz, możesz się zgłosić – o, tutaj). Jeśli jednak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to niebawem asystent będzie dostępny dla wszystkich osób używających aplikacji InPost Mobile. To dobry moment, by podkreślić, że ma ona obecnie ponad 16 milionów aktywnych użytkowników – to liczba, która robi olbrzymie wrażenie.

Przedstawiciele Grupy InPost zapowiedzieli przy okazji, że wraz z Von Halskym zadebiutuje nowa wersja aplikacji, w której pojawi się zupełnie nowy wygląd. Twórcy zapewniają, że intuicyjność i użyteczność zostaną zachowane, ale całość ma być po prostu bardziej przejrzysta.