Jest nowy smartfon Samsunga. Całkiem niezły

Do oferty producenta z Korei Południowej dołączył nowy smartfon Samsung Galaxy M17e 5G. Choć jest to budżetowe urządzenie, oferuje całkiem niezłą specyfikację techniczną.

Smartfon Samsung Galaxy M17e 5G jest w porządku

Można powiedzieć, że smartfon Samsung Galaxy M17e 5G jest klasycznym budżetowcem, ponieważ producent zdecydował się w nim na „typowe kompromisy”, które spotykamy w prawie każdym modelu z niższej półki.

I tak, na przykład, wyświetlacz (PLS LCD) oferuje funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, ale jednocześnie ma rozdzielczość tylko HD+ 1600×720 pikseli przy (dużej) przekątnej 6,7 cala. Do tego ramki dookoła ekranu są dość szerokie, przez co całość ma wymiary 167,4×77,4×8,2 mm. Masa to z kolei 199 gramów.

Smartfon Samsung Galaxy M17e 5G ma też wyświetlacz z dziś już rzadko spotykanym wycięciem w kształcie litery „U”. Umieszczono w nim aparat o rozdzielczości 8 Mpix z przysłoną f/2.0. Na tyle aparaty są dwa, ale jeden ma 2 Mpix i służy do pomiaru głębi ostrości. Główny cechuje się zaś 50 Mpix (f/1.8).

Na wyposażeniu tego modelu znajdują się również procesor MediaTek Dimensity 6300, od 4 do 6 GB RAM (w zależności od wersji), 128 GB pamięci wewnętrznej, slot na kartę microSD do 2 TB, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, dual SIM, USB-C (USB 2.0), złącze słuchawkowe 3,5 mm, czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi) i akumulator o pojemności 6000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 25 W.

Smartfon Samsung Galaxy M17e 5G ma też fabrycznie wgrany system Android 16 z One UI 8.0 i producent deklaruje 6 aktualizacji Androida oraz poprawki zabezpieczeń przez 6 lat, podobnie jak odporność na pył i wodę, zgodną z kryteriami klasy IP54.

Samsung Galaxy M17e 5G to tani smartfon

Smartfon Samsung Galaxy M17e 5G zadebiutował dziś w Indiach, gdzie będzie sprzedawany w cenie od 12999 rupii (równowartość około 525 złotych) za wersję 4/128 GB.

Raczej nie należy spodziewać się, że smartfon Samsung Galaxy M17e 5G trafi do sprzedaży również w Polsce.