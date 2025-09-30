T-Mobile zdejmuje ograniczenia

Magentowy operator rezygnuje z ograniczeń i utrudnień, jakie czyhały na klientów. Od teraz w T-Mobile obowiązuje prostota, przejrzystość i dostępność dla każdego użytkownika, bez względu na wiek czy umiejętności cyfrowe.

Te zmiany w T-Mobile mają pomóc w codziennym korzystaniu z usług

Magentowy operator udostępnia swoim klientom aplikację w zmienionej formie. Odświeżenie zauważycie już na stronie głównej programu Mój T-Mobile. Strona ta została podzielona na trzy sekcje:

Usługi mobilne,

Światłowód,

Telewizja.

Z kolei w menu ulokowanym w dolnej części ekranu użytkownicy znajdą cztery zakładki, takie jak Start, Moments, Magenta AI oraz Pomoc. Ta nowa struktura ma uprościć poruszanie się po interfejsie, co jest szczególnie istotne dla seniorów i osób z ograniczonymi umiejętnościami cyfrowymi.

Ponadto Mój T-Mobile oferuje teraz lepszy kontrast, większą czcionkę oraz możliwość ustawienia aplikacji w widoku poziomym. Operator twierdzi, że funkcje otrzymały „przyjazne” ikony i skróty, prowadzące do najczęściej używanych opcji. Co więcej, użytkownik zobaczy notyfikacje z najważniejszymi informacjami i lepiej widoczne powiadomienia.

Nowa wersja aplikacji została stworzona z myślą o wszystkich użytkownikach i technologiach bez barier. Zmiany wdrożono zgodnie z przepisami Polskiego Aktu o Dostępności, który jest krajową implementacją unijnej dyrektywy EAA (Europejskiego Aktu o Dostępności). Nowości mają wprowadzać ujednolicone standardy, dające możliwość korzystania z produktów i usług cyfrowych dla wszystkich osób, bez wyjątków.

Aplikacja bez barier (źródło: T-Mobile)

To nie jedyna zmiana w aplikacji Mój T-Mobile

T-Mobile sukcesywnie wdraża nowe funkcje dla użytkowników swojej aplikacji, która ma już prawie 7 lat. Klienci magentowego operatora za jej pomocą mogą m.in. opłacać faktury, przedłużać umowę oraz rejestrować i doładowywać numery na kartę. Warto wspomnieć, że osoby korzystające z usług sieciowych mogą bezpośrednio w aplikacji zarządzać domowym Wi-Fi.

Ciekawym uzupełnieniem usług tego operatora jest program Magenta Moments, w którym regularnie pojawiają się nowe okazje. W ostatnim czasie do promocji T-Mobile dołączyła możliwość aktywowania YouTube Premium za darmo na 2 lub 3 miesiące. Z kolei w lipcu 2025 roku operator udostępnił nową kategorię ofert: 1+1, dzięki której uczestnicy Magenta Moments mogą w wybranych restauracjach odebrać m.in. drugi posiłek za darmo.