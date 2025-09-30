Nienawidzisz tego, co robi Samsung? Mam dobrą i złą wiadomość

Wiele decyzji Samsunga spotyka się z ostrą krytyką, która z kolei nie zawsze ma wpływ na sprzedaż, ale głosy niezadowolenia bywają naprawdę głośne. Użytkownicy ponownie będą mogli narzekać, jednak też odetchnąć z ulgą.

Samsung znowu to zrobi, ale na mniejszą skalę niż była mowa

Południowokoreański serwis The Bell przekazał informację, że Samsung Electronics rozpoczął masową produkcję procesora Exynos 2600. Oznacza to, że producent będzie w stanie wykorzystać go w kolejnej generacji flagowych smartfonów z serii Galaxy S.

Układ Exynos 2600 jest produkowany z wykorzystaniem pierwszej generacji 2-nm procesu technologicznego. To pierwszy SoC do urządzeń mobilnych, który powstaje w takiej litografii, gdyż zarówno MediaTek Dimensity 9500, jak i Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 bazują na 3-nm procesie.

Uzysk z produkcji podobno osiągnął 50%, zatem nadal jest pole do poprawy, ale dla Samsunga to wystarczający poziom, aby podjąć decyzję o zamontowaniu procesora Exynos 2600 w smartfonach z serii Galaxy S26 (o których wiemy już całkiem sporo). Najnowsze informacje wskazują jednak na mniejszy udział Exynosa w nowej generacji rodziny Galaxy S.

Exynos 2600 w serii Galaxy S26 tak, ale nie we wszystkich smartfonach

Właściwie od samego początku mówiło się, że Samsung zamontuje procesor Exynos 2600 w smartfonach z serii Galaxy S26. Miały go otrzymać Galaxy S26 Pro i Galaxy S26 Edge, podczas gdy Galaxy S26 Ultra napędziłby Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Niedawno pojawiły się jednak informacje, że również Galaxy S26 Ultra będzie miał układ Exynos 2600, co oznaczałoby powrót do schematu, który ostatni raz miał miejsce w 2022 roku, ponieważ seria Galaxy S22 była ostatnią w całości wyposażoną w procesor Exynos (w Europie).

Serwis The Bell twierdzi jednak, że Exynos 2600 zostanie użyty wyłącznie w modelu Galaxy S26 Pro (w Europie i Korei Południowej). Biorąc pod uwagę uzysk (dla przypomnienia – oscylujący wokół 50%), wykorzystanie tego SoC w całej serii Galaxy S26 byłoby niemożliwe do zrealizowania. Najwyraźniej wciąż jest on też za mały, aby układ ten trafił także do Galaxy S26 Edge.

Nadal jednak mogą zajść zmiany w tej materii, gdyż do premiery rodziny Galaxy S26 pozostaje dość dużo czasu. Nie można wykluczyć, że Exynos 2600 ostatecznie będzie miał większy udział niż jest teraz mowa, jeżeli Samsungowi uda się znacząco zwiększyć uzysk (tj. liczbę procesorów, nadających się do wykorzystania) w procesie produkcji.