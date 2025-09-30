Genialny zegarek w nowej wersji. Garminowi rośnie konkurencja

Fińska firma Suunto od dawna proponuje użytkownikom zegarki stanowiące świetną alternatywę dla urządzeń marki Garmin. Jednym z nich jest Suunto Vertical, który właśnie doczekał się nowej, udoskonalonej wersji.

Następca świetnego zegarka sportowego. Co oferuje Suunto Vertical 2?

Suunto Vertical 2 to najnowsza propozycja fińskiego producenta dla miłośników sportów outdoorowych. Jest to zarazem następca modelu, który trafił do naszego rankingu zegarków sportowych z GPS, więc poprzeczka była zawieszona wysoko. Co pozwoli ją przeskoczyć?

Zacznijmy od tego, że Suunto Vertical 2 wykorzystuje optyczny czujnik tętna o wyższej precyzji niż u reprezentanta poprzedniej generacji. W porównaniu do niego ma również większy i jaśniejszy wyświetlacz LTPO AMOLED. Cechuje go średnica 1,5 cala i rozdzielczość 466×466 pikseli. Konkretnym poziomem jasności zaś producent się nie pochwalił. Panel ma być jednak czytelny w każdych warunkach oświetleniowych i atmosferycznych.

Suunto Vertical 2 (fot. Suunto)

Po zmroku przydatna może okazać się wbudowana latarka LED-owa. Nie bez znaczenia jest również precyzyjna nawigacja, zapewniana przez dwuzakresowy system GPS z mapami offline zawierającymi ścieżki, cechy terenowe czy linie konturowe. Zegarek w czasie rzeczywistym mierzy także wysokość, a spośród ciekawostek na wzmiankę zasługują chociażby funkcje Quick Start Navigation (pozwala zmienić trasę bez przerywania monitoringu aktywności) czy Climb Guidance (ułatwia orientację na szlakach).

Łącznie zegarek Suunto Vertical 2 oferuje 115 trybów sportowych, w których monitoruje różne aspekty aktywności. Do tego dorzuca alerty pogodowe i całodobowe śledzenie parametrów zdrowotnych (puls i HRV, saturacja czy sen). Nie brakuje też powiadomień z telefonu i możliwości sterowania multimediami. Wszystko zamyka w solidnej obudowie, cechującej się wodoodpornością do 100 metrów.

Suunto Vertical 2 (fot. Suunto)

Wytrzymały to określenie, które pasuje do tego modelu także w kontekście czasu pracy między ładowaniami. W trybie oszczędzania energii sięga 30 dni, w trybie monitorowania zdrowia – 20 dni, w trybie wycieczki z modułem GPS – 10 dni, a w trybie wydajności z najwyższą precyzją nawigacji – 65 godzin.

Ile kosztuje zegarek Suunto Vartical 2?

Zegarek Suunto Vertical 2 jest już dostępny w sprzedaży. Ceny rozpoczynają się od 2599 złotych za wersję ze stali nierdzewnej. Z kolei wariant z tytanową konstrukcją został wyceniony na 2999 złotych.

Całkiem niedawno na rynku zadebiutowały także dwa inne zegarki tego producenta. Suunto Run to interesująca propozycja dla biegaczy, a model Suunto Race 2 został stworzony z myślą o sportowcach, dla których trening to coś więcej niż tylko przyjemność.