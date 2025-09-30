Korzystasz z WhatsAppa? Już nie musisz czuć się gorszy

Meta wprowadza szereg nowych funkcji do WhatsAppa. Spora część z nich idealnie sprawdzi się u tych, którzy lubią personalizować komunikatory. Na uwagę zasługuje jednak przydatna opcja, z której dotychczas mogli korzystać nieliczni.

Meta ubogaca WhatsAppa kolejnymi funkcjami personalizacji

Meta znowu chwali się nowymi funkcjami, jakie przygotowała dla użytkowników WhatsAppa. Tym razem technologiczny gigant pomoże rozmówcom w dodaniu cząstki siebie do okna czatów, a także w tworzeniu ożywionych wspomnień, ale nie tylko. Ma w zanadrzu całkiem sporo propozycji i od razu oświadcza, że na tym nie poprzestanie.

Do WhatsAppa na smartfony z Androidem trafi funkcja „zdjęcia w ruchu”, natomiast w przypadku iPhone’ów będzie to opcja „Zdjęcia Live”. Zasada działania będzie podobna w obu przypadkach – użytkownik może ożywiać swoje zdjęcia i dzielić się nimi z bliskimi i znajomymi.

Meta aktualizuje również wprowadzone do WhatsAppa w lutym 2025 roku motywy czatu. Dzięki nim komunikator może być „bardziej Twój”. Teraz w personalizacji ma pomóc sztuczna inteligencja. Dzięki Meta AI wybrani użytkownicy zyskują dostęp do bardziej kreatywnych i wyjątkowych motywów czatu, które są dopasowywane do ich osobowości.

Nowe motywy czatów (źródło: Blog WhatsApp)

Sztuczna inteligencja ma także wesprzeć w opracowaniu oryginalnego tła podczas rozmów prowadzonych przez wideo. Meta twierdzi, że AI może pozwolić „przenieść Cię w ulubione miejsce” albo wypróbować zupełnie nową scenerię. Nowe generowane tła można też wykorzystać podczas robienia zdjęć i nagrywania filmów w czatach. Ponadto użytkownicy mogą wzbogacać swoje rozmowy nowymi pakietami naklejek: Nieustraszony ptak, Czas na szkołę lub Wakacje.

Meta przypomniała sobie o użytkownikach WhatsAppa na Androidzie

Najważniejszą nowością jest jednak to, że Meta wreszcie przypomniała sobie o posiadaczach smartfonów z systemem Android, którzy bezpośrednio w komunikatorze mogą skanować dokumenty, przycinać je, a także zapisywać i przesyłać. Dotychczas z funkcji skanowania dokumentów mogli korzystać wyłącznie użytkownicy WhatsAppa na iPhone’ach.

Aktualizacja obejmie też opcję łatwiejszego wyszukiwania w grupach. Meta twierdzi, że nazwy czatów grupowych bywają trudne do zapamiętania. Teraz jednak wystarczy pamiętać, kto należy do danej grupy i wyszukać tę konkretną osobę. Dzięki temu na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie grupy, do których oboje należycie.