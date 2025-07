Nikt nie da Ci tego, co teraz T-Mobile. I to za darmo

Klienci mogą zaoszczędzić nie tylko dzięki nowej, rewolucyjnej ofercie T-Mobile, ale też za sprawą programu Magenta Moments, w którym właśnie pojawiła się bardzo atrakcyjna propozycja. To wręcz grzech z niej nie skorzystać.

Dzięki T-Mobile najesz się za dwoje i to nawet za darmo

Program Magenta Moments, dostępny za pośrednictwem aplikacji Mój T-Mobile, daje dostęp do wielu atrakcyjnych ofert. Część z nich dostępna jest za darmo (jak roczna subskrypcja Perplexity Pro), natomiast za niektóre trzeba „zapłacić” sercami (czyli punktami), które można otrzymać za różne aktywności. Warto mieć świadomość, że każde serce jest ważne przez rok, dlatego warto je wykorzystywać na bieżąco.

Dziś operator poinformował, że w programie Magenta Moments pojawiła się nowa kategoria ofert: 1+1. Dzięki temu klienci T-Mobile będą mogli m.in. otrzymać drugi posiłek za darmo w wybranych restauracjach. Wśród lokali, gdzie można skorzystać z tej oferty, są:

Thai Wok,

Akira Sushi,

Fresh Roll Sushi,

LAN – Wok & Café,

Roma,

Dal Dalla Gelato,

Pink’spresso,

Jeff’s,

AïOLI,

Max Premium Burgers,

North Fish,

Bafra Kebab.

Co ważne: w każdym można otrzymać gratis określony produkt, nie dowolny z całej oferty. Przykładowo we Fresh Roll Sushi to zestaw futomaki rolls, w LAN – Wok & Café – zupa pho lub zestaw spring rolls, w Bafra Kebab – mała tortilla, w Jeff’s – dodatkowy talerz skrzydełek, a z kolei w Max Premium Burgers – podwójny zestaw z Original burgerem.

Większość ofert jest dostępna za darmo, aczkolwiek w przypadku Bafra Kebab małą tortillę gratis otrzymacie po aktywacji promocji za 100 serc.

Oferta 1+1 w programie Magenta Moments w aplikacji Mój T-Mobile (screen: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Nie jesteście akurat głodni? T-Mobile ma też inne propozycje

Chociaż oferta gastronomiczna jest najbogatsza, to w ramach nowej oferty Magenta Moments T-Mobile ma również coś dla fanów aktywności fizycznej – ściankę wspinaczkową VOLT Boulderownia, a także ciekawych historii – POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich.

Operator informuje, że ofert 1+1 ma być więcej – będzie można z nich skorzystać również w restauracjach Sphinx, dlatego warto na bieżąco sprawdzać aplikację.

Jak skorzystać z oferty 1+1 z Magenta Moments w T-Mobile?

Aby skorzystać z oferty, dostępnej w programie Magenta Moments, należy odblokować ją w aplikacji Mój T-Mobile oraz poinformować pracownika o chęci skorzystania z niej przed złożeniem zamówienia i pokazać mu kod QR na smartfonie.